Onde assistir a Bahia x Maranhão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (24), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Maranhão se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, do Star+ e do DAZN no streaming, além do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Vitória por 2 a 1 na última rodada do Nordestão, o Bahia está na liderança do Grupo B, com 15 pontos. Até o momento, soma cinco vitórias e apenas uma derrota. Já o Maranhão, na terceira posição do Grupo A, com 11 pontos, chega embalado com três vitórias seguidas no torneio.

Prováveis escalações

Bahia: Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte, Caio Roque; Caio Alexandre (ou Jota), Yago Felipe, Luciano Juba; Ademir (ou Rafael Ratão), Biel (ou Thaciano), Oscar Estupiñan. Técnico: Rogério Ceni.

Maranhão: Felipe; Maurício, Hiago Cena, Fábio Aguiar, Cortez; Ferreira, Pablo Oliveira, Thallyson, Pimentinha; Gustavo Simões, Bruno Baio. Técnico: Thiago Gomes.

Desfalques

Bahia

Acevedo, Ryan, Cicinho, Roger e Sidney seguem fora.

Maranhão

Sem desfalques confirmados.

