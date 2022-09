Onde assistir aos jogos da rodada da Champions League?

Veja em quais canais acompanhar os jogos da maior competição de clubes do mundo

Após uma temporada que terminou com a 14ª conquista do Real Madrid na competição, a fase de grupos da edição de 2022/23 da Uefa Champions League começa nesta terça-feira (6), com 32 equipes na disputa pelo título da maior competição de clubes do mundo.

Com o fechamento da janela de transferências, que contou com grandes movimentações no mercado, como as transferências de Lewandowski para o Barcelona, e de Haaland para o Manchester City, os principais times europeus chegam ainda mais reforçados para a disputa da Liga dos Campeões.

Abaixo, a GOAL te mostra onde você pode assistir aos confrontos da Liga dos Campeões 2022/23.

Onde assistir aos duelos da Champions League 2022/23?

Assim como na temporada de 2021/22, as transmissões da principal competição de clubes do mundo serão divididas entre o SBT, na TV aberta, a TNT na TV fechada, e a HBO Max, no streaming.

Confira abaixo a relação das transmissões dos jogos da primeira rodada da fase de grupos da Champions League 2022/23.