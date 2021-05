Onde assistir ao vivo a Tombense x Atlético-MG, pela semifinal do Campeonato Mineiro?

Equipes entram em campo neste sábado (1), às 16h30 (de Brasília), no Independência; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG encara o Tombense na tarde deste sábado (1), às 16h30 (de Brasília), no Independência, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tombense x Atlético-MG DATA Sábado, 1 de maio de 2021 LOCAL Estádio Independência - Horto, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca boa vantagem no primeiro jogo da semifinal do Mineirão / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (1). Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeão mineiro, o Atlético-MG vai em busca do bicampeonato estadual, mas deve poupar alguns nomes visando o confronto contra o Cerro Porteño na terça-feira (4), pela Copa Libertadores.

Já o Tombense terá desfalques importantes: João Paulo e Daniel Amorim, com Covid-19, assim como Everton e Rodrigo Carioca, suspensos.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso (Gabriel) e Dodô (Guilherme Arana); Allan, Tchê Tchê e Nathan; Savarino, Marrony (Keno) e Hulk (Eduardo Sasha).

Provável escalação do Tombense: Felipe Garcia; David, Arthur, Matheus Lopes e Manoel; Rodrigo, Paulinho Dias e Jhemerson; Keké, Caíque e Rubens.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic 0 x 1 Atlético-MG Mineiro 24 de abril de 2021 Atlético-MG 2 x 1 América de Cali Libertadores 27 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Cerro Porteño Libertadores 4 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Atlético-MG x Deportivo La Guaira Libertadores 25 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Uberlândia 1 x 1 Tombense Mineiro 18 de abril de 2021 Tombense 2 x 0 Pouso Alegre Mineiro 25 de abril de 2021

Próximas partidas