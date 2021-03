Onde assistir ao vivo a Sport x Salgueiro, pelo Campeonato Pernambucano?

Partida será nesta quarta-feira (3), às 18h (de Brasília), pela segunda rodada; veja como acompanhar na internet

Pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano, Sport e Salgueiro se enfrentam nesta quarta-feira (3), no estádio Lacerdão, a partir das 18h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Salgueiro DATA Quarta-feira, 3 de março de 2021 LOCAL Ilha do Retiro, Recife - BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Sport quer o triunfo em casa (Foto: Renato Spencer/Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As duas equipes venceram na primeira rodada do Campeonato Pernambucano. De um lado, o Sport quer se impor em casa, enquanto do outro, o Salgueiro quer fazer valer sua força de atual campeão.

Provável escalação do Sport: Carlos Eduardo, Elias Lira, Pedrão, Renzo, Victor Gabriel, Pedro Victor, Ítalo, Marcos Serrato, Pablo Pardal, Paulinho e Vinícius Popó.

Provável escalação do Salgueiro: Lucas, Dadinha, Ranieri, Leozão, Bruno Sena, Evandro, Moreilândia, Aruá, Daniel Passira, Emanuel e Alison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CENTRAL

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 2 x 3 Bahia Copa do Nordeste 28 de fevereiro de 2021 Salgueiro 1 x 0 Afogados Campeonato Pernambucano 24 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO 4 de Julho x Salgueiro Campeonato Pernambucano 7 de março de 2021 16h (de Brasília) Salgueiro x Retrô Campeonato Pernambucano 14 de março de 2021 16h (de Brasília)

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 28 de fevereiro de 2021 Athletico-PR 2 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas