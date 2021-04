Onde assistir ao vivo a Sport x Ceará, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (3), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sport enfrenta o Ceará na tarde deste sábado (3), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo no Jornal Recife, Jornal Caruaru, Borborema, Tambaú e Jangadeiro, na TV aberta, na DirecTV GO e Sky, na TV fechada, no NordesteFC e Twitch, na internet, e no perfil da Copa do Nordeste na rede social TikTok.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Ceará DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Pombo (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira (BA) e Paulo de Tarso (BA)

Quarto árbitro: Cesar Pereira (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Leão precisa de mais uma vitória na NE / Foto: Divulgação Sport

O Jornal Recife, Jornal Caruaru, Borborema, Tambaú e Jangadeiro, na TV aberta, a DirecTV GO e Sky, na TV fechada, o NordesteFC e Twitch, na internet, e o perfil da Copa do Nordeste na rede social TikTok, vão transmitir o jogo deste sábado (3).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após conhecer a sua primeira vitória na Copa do Nordeste, o Sport entra em campo pressionado por mais um resultado positivo.

Tréllez e Ronaldo retornam após cumprirem suspensão, enquanto Thyere, expulso no clássico com o Santa Cruz, está fora.

Do outro lado, o Ceará não terá Fernando Sobral, Yony González e William Oliveira, com Covid-19, estão fora.

Além dos três, Fabinho, com virose, e Jael, com estiramento muscular no adutor da coxa esquerda, também são desfalques.

Rumo ao nosso próximo desafio! ✈️ Recife!



📸 Fausto Filho / Ceará SC #CearáSC #Vozão pic.twitter.com/Xs82SqPlv8 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 2, 2021

Provável escalação do Sport: Luan Polli, Patric, Chico (Maidana), Adryelson, Sander; Marcão, Ronaldo (Betinho) e Thiago Neves; Neílton, Jonas Toró e Mikael.

Provável escalação do Ceará: Richard, Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Oliveira, Charles e Vina; Steven Mendonza, Saulo Mineiro e Cléber.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO SPORT NA COPA DO NORDESTE

Já o Sport, no grupo B, soma cinco pontos em seis jogos disputados, com uma vitória, dois empates e três derrotas.

Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa - 28 de fevereiro de 2021

CRB 2 x 0 Sport - 6 de março de 2021

Sport x 4 de Julho - 17 de março de 2021

Bahia 4 x 0 Sport - 20 de março de 2021

Sport 0 x 1 Confiança - 23 de março de 2021

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

O Ceará, com 10 pontos no grupo A, contabiliza quatro empates e duas vitórias na "Lampions League". Aproveitamento de 55.6%.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 0 Central Campeonato Pernambucano 28 de março de 2021 Santa Cruz 1 x 2 Sport Copa do Nordeste 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Afogados x Sport Campeonato Pernambucano 7 de abril de 2021 20h (de Brasília) Treze x Sport Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 1 Ceará Copa do Nordeste 26 de março de 2021 Ceará 2 x 0 CSA Copa do Nordeste 31 de março de 2021

Próximas partidas