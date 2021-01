Onde assistir ao vivo a Leicester x Chelsea, pela Premier League?

Foxes recebem os Blues nesta terça-feira (19), pela 18ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o nesta terça-feira (19), no Leicester Stadium, às 17h15 (de Brasília), em encontro válido pela 18ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leicester x Chelsea DATA Terça-feira, 19 de janeiro de 2021 LOCAL Leicester Stadium, Leicester - ING HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Leicester está de olho na liderança do inglês / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN . Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LEICESTER

Vivendo um bom momento na temporada, Leicester entra em campo de olho na liderança da Premier League. No ataque, Vardy, com um problema no quadril, é dúvida.

Provável escalação do Leicester: Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy

CHELSEA

Já o Chelsea voltou a encontrar o caminho das vitórias na Premier League e conta com o retorno de Kante, após cumprir suspensão, além de Reece James e Christensen estarem recuperados de lesão. Desta forma, o técnico Frank Lampard terá força total para o duelo desta terça. Por outro lado, Pulisic, com problemas físicos, deve iniciar entre os reservas.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Kovacic, Mount; Ziyech, Abraham, Hudson-Odoi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LEICESTER

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 2 x 0 Premier League 16 de janeiro de 2021 Stoke 0 x 4 Leicester Copa da 9 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Leicester 24 de janeiro de 2021 11h30 (de Brasília) x Leicester Premier League 27 de janeiro de 2021 17h15 (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Chelsea Copa da Inglaterra 16 de janeiro de 2021 Chelsea 4 x0 Morecambe Premier League 10 de janeiro de 2021

Próximas partidas