Onde assistir ao vivo a Internacional x São José, pelo Campeonato Gaúcho?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Internacional e São José se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 20h (de Brasília), em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, atravessando momentos opostos na temporada. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x São José DATA Quarta-feira, 31 de março de 2021 LOCAL Estádio José Pinheiro Borda - Porto Alegre, RS HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca mais uma vitória do Gauchão / Foto: Divulgação Internacional

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também acompanhar em tempo real.

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com quatro vitórias consecutivas, o Internacional, líder do Gauchão com 16 pontos, busca mais um triunfo na temporada para seguir na ponta da classificação.

Para o confronto, o técnico Miguel Ángel Ramírez ganhou mais uma opção para o confronto: Carlos Palacios teve o nome publicado no BID e fica à disposição para estrear.

Boa tarde, torcida colorada! Estamos no campo para o treino desta terça-feira. De roupa nova 😍 #VamoInter pic.twitter.com/q2L5slBZzo — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 30, 2021

Do outro lado, o São José, nono colocado, com sete pontos, tenta escapar do risco de rebaixamento, já que está um ponto à frente do primeiro time do Z-2.

Provável escalação do Internacional: Danilo Fernandes; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes (Guerrero); Carlos Palacios, Yuri Alberto e Patrick.

Provável escalação do São José: Fábio; Samuel, Pablo, Victor Sallinas e Marcelo; Fabiano, França, Lissandro, Tavares, Alessandro Vinícius e Luiz Eduardo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 Caxias Gaúcho 25 de março de 2021 Brasil de Pelotas 1 x 2 Internacional Gaúcho 26 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aimoré x Internacional Gaúcho 18 de abril de 2021 A definir Internacional x Esportivo Gaúcho 25 de abril de 2021 A definir

SÃO JOSÉ

JOGOS CAMPEONATO DATA Ypiranga 4 x 1 São José Gaúcho 25 de março de 2021 São José 1 x 0 Juventude Gaúcho 28 de março de 2021

Próximas partidas