Onde assistir ao vivo a Hertha Berlin x Bayern de Munique, pela Bundesliga?

Em Berlim, duelo será nesta sexta-feira (5), pela 20ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 20ª rodada do Campeonato Alemão,Hertha Berlin e Bayern de Munique se enfrentam nesta sexta-feira (5), no estádio Olímpico de Berlim, a partir das 16h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na plataforma OneFootball App, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Hertha Berlin x Bayern de Munique DATA Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de Berlim, Berlim - ALE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Os Bávaros entram em campo defendendo a liderança do alemão/ Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na plataforma OneFootball App, na internet. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

HERTHA BERLIN

Flertando com a zona de rebaixamento, o Hertha Berlin quer se impor diante do forte rival para se distanciar do Z-3. O time não poderá contar com Javairo Dilrosun, Dedryck Boyata, Jhon Cordoba e Marvin Plattenhardt, lesionados.

Provável escalação do Hertha Berlin: Jarstein; Klunter, Stark, Torunarigha, Netz; Ascacibar, Tousart; Lukebakio, Guendouzi, Cunha; Piatek.

BAYERN DE MUNIQUE

Já o Bayern está com folga na ponta da tabela e faz o seu último jogo antes de embarcar para o Mundial de Clubes. Para o duelo desta sexta, os bávaros têm desfalques: Corentin Tolisso, Javi Martinez, Leon Goretzka e Tanguy Nianzou estão todos no departamento médico.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HERTHA BERLIN

JOGO CAMPEONATO DATA Eintracht 3 x 1 Hertha Berlin Bundesliga 30 de janeiro de 2021 Hertha Berlin 1 x 4 Werder Bremen Bundesliga 23 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Stuttgart x Hertha Berlin Bundesliga 13 de fevereiro de 2021 11h30 (de Brasília) Hertha Berlin x RB Leipezig Bundesliga 21 de fevereiro de 2021 11h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 4 x 1 Hoffenheim Bundesliga 30 de janeiro de 2021 Schalke 0 x 4 Bayern de Munique Bundesliga 24 de janeiro de 2021

Próximas partidas