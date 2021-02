Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (20), às 21h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fortaleza visita o Bahia neste sábado (20), às 21h (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TNT (exceto CE) e no Premiere, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Bahia DATA Sábado, 20 de fevereiro de 2021 LOCAL Castelão - Ceará, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Miguel Cataneo (SP)

Quarto árbitro: Leo Simão (CE)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Assistentes VAR: Thiago Luis Scarascati (SP) e Herman Brumel (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Fortaleza busca a vitória em casa no Brasileirão / Foto: Divulgação Fortaleza

A TNT (exceto CE) e o Premiere,a TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo deste sábado (20). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 41 pontos, o Fortaleza vem de derrota para o Palmeiras por 3 a 0, e busca se afastar da zona de rebaixamento.

O técnico Enderson Moreira terá força máxima contra o Bahia em casa.

Local, data e horário mantidos. ✅



Foco TOTAL na FINAL de amanhã. 🎯 pic.twitter.com/re1sjexu7s — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) February 19, 2021

Já o Bahia, com sério risco de cair para a Série B, terá dois desfalques: Juan Ramírez e Mateus Claus.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias (Tinga), Quintero, Paulão, Bruno Melo (Carlinhos); Felipe, Juninho, Luiz Henrique; Igor Torres, David, Wellington Paulista.

Provável escalação do Bahia: Mateus Claus; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Matheus Bahia (Zeca); Gregore, Ronaldo e Patrick de Lucca; Rodriguinho; Rossi e Gabriel Novaes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021 Palmeiras 3 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Fortaleza Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília) Fortaleza x CRB Copa do Nordeste 1 de março de 2021 19h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 3 x 3 Goiás Campeonato Brasileiro 6 de fevereiro de 2021 Atlético-MG 1 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas