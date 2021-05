Onde assistir ao vivo a Fluminense x Flamengo, pela final do Campeonato Carioca?

Clássico carioca será disputado neste sábado (15), às 21h05 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você pode acompanhar todos os lances do jogo em tempo real Fluminense e Flamengo se enfrentam na noite deste sábado (15), às 21h05 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. A partida será transmitida ao vivo na Record (para todo o Brasil), na TV aberta, e na Fla TV e Flu TV, na internet. Na, você pode acompanhar todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Flamengo DATA Sábado, 15 de maio de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h05 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexandre Vargas Tavares

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia

VAR: Carlos Eduardo Nunes

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca vantagem no primeiro jogo da final do Carioca / Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A Record (para todo o Brasil), na TV aberta, e na Fla TV e Flu TV, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado (15). Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Santa Fé por 2 a 1 na Copa Libertadores, que encaminhou a classificação para as oitavas de final, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Carioca.

Para o confronto, o técnico Roger Machado segue sem contar com John Kennedysol, em isolamento por Covid-19, Hudson, com lesão ligamenta, e Yuri, em transição física.

Já o Flamengo, que empatou com o Unión La Calera no meio da semana, terá quase força máxima para o primeiro confronto da decisão do estadual.

Recuperados de lesões musculares, Rodrigo Caio e Gérson voltam a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. Apenas Diego Alves segue fora.

HOJE TEM MENGÃO NA FINAL DO CARIOCA!



Às 21h05, o Mais Querido enfrenta o Fluminense, no Maraca, no jogo de ida da decisão. Vamos com tudo! 💪❤️🖤#FLAxFLU #VamosFlamengo pic.twitter.com/M9YN07gnsl — Flamengo (@Flamengo) May 15, 2021

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Kayky, Luiz Henrique (Gabriel Teixeira) e Fred.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 1 Portuguesa Carioca 9 de maio de 2021 Fluminense 2 x 1 Santa Fé Libertadores 13 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Junior Libertadores 18 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) Flamengo x Fluminense Carioca 22 de maio de 2021 21h05 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 4 x 1 Volta Redonda Carioca 9 de maio de 2021 Unión La Calera 2 x 2 Flamengo Libertadores 12 de maio de 2021

Próximas partidas