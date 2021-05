Do que o Fluminense precisa para se classificar às oitavas da Libertadores 2021?

Nesta quarta-feira (12), a equipe carioca derrotou o Independiente Santa Fé-COL por 2 a 1 no Maracanã

O Fluminense conquistou um grande resultado nesta quarta-feira (12) pelo grupo D da Copa Libertadores da América. A equipe até saiu atrás no placar diante do Independiente Santa Fé-COL, com gol de Jersson González, mas virou o duelo depois que Fred e Caio Paulista balançaram as redes. O time carioca deu um passo muito importante para avançar para as oitavas de final.

Com o resultado positivo no Maracanã, o Fluminense lidera o grupo D, com oito pontos. A equipe está invicta na competição, com duas vitórias e dois empates. Também nesta quarta-feira, o River Plate sofreu, mas arrancou um empate em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia. O time argentino está em segundo na chave, com seis pontos. O Junior é o terceiro, com três, enquanto o Santa Fé está na lanterna, com dois.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na próxima terça-feira, dia 18, o Fluminense recebe o Junior no Maracanã. Um simples empate será suficiente para os cariocas se classificarem para as oitavas de final. Em caso de derrota, a decisão da vaga fica para a rodada final. Na quarta, dia 19, o River recebe o Santa Fé.

Na última rodada do grupo D, o Fluminense jogará fora de casa, no dia 25, contra o River Plate. Na mesma data, Santa Fé e Junior duelam na Colômbia.