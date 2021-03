Onde assistir ao vivo a CRB x Sport, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (6), às 16h (de Brasília), em Maceió; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport visita o CRB na tarde deste sábado (6), às 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na TV Jornal, na TV aberta, e na plataforma NordesteFC, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Sport DATA Sábado, 6 de março de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceió, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tarcisio Flores (RN)

Assistentes: Flavio Gomes (RN) e Luis Carlos de França (RN)

Quarto árbitro: José Jaini (AL)

ONDE VAI PASSAR?



Sport busca a primeira vitória na Copa do Nordeste (Foto: Divulgação/Sport Recife)

A TV Jornal, na TV aberta, e a plataforma NordesteFC, na internet, vão passar o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota na estreia para o Fortaleza por 1 a 0, o CRB entra em campo em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste.

Do outro lado, o Sport empatou com o Sampaio Corrêa por 1 a 1 na primeira rodada, aparecendo na quinta posição do grupo B, com apenas um ponto.

Reapresentação dos atletas com minutagem alta no Brasileiro completa no CT. Bem-vindos de volta e vamos juntos! 👊 #VamosMeuLeão pic.twitter.com/88nLdxbvvJ — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 5, 2021

Provável escalação do Sport: Carlos Eduardo, Elias Lira, Pedrão, Renzo, Victor Gabriel, Pedro Victor, Ítalo, Marcos Serrato, Pablo Pardal, Paulinho e Vinícius Popó.

Provável escalação do CRB: João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena (Marcio), Anderson Conceição e Diego; Feijão, Lucas, Edson Ratinho (Juninho Potiguar) e Tinga; Diego Rosa (Willians Santana) e Neto Baiano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 1 ASA Alagoano 27 de fevereiro de 2021 Fortaleza 1 x 0 CRB Copa do Nordeste 3 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Aliança Alagoano 10 de março de 2021 20h (de Brasília) CSA x CRB Copa do Nordeste 14 de março de 2021 18h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas