Onde assistir ao vivo a Bragantino-PA x Remo, pelo Campeonato Paraense?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (5);, às 15h (de Brasília) veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bragantino-PA recebe o Remo na tarde desta sexta-feira (5), às 15h (de Brasília), na Arena São Benedito, pela segunda rodada do Paraense. A partida terá transmissão ao vivo na Rede Meio Norte, na TV aberta. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bragantino-PA x Remo DATA Sexta-feira, 6 de março de 2021 LOCAL Arena São Benedito - Vila Nova, PA, BRA HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Remo vai em busca da mais uma vitória / Foto:Samara Miranda/Clube do Remo

A Rede Meio Norte, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apos vencer o Gavião por 4 a 1 na rodada de estreia da Paraense, o Remo busca mais uma vitória.

Renan Oliveira pode ser uma novidade e fazer a sua estreia com a camisa do Remo mesmo não estando em plena forma.

"Logicamente não diria que estou 100% para jogar uma partida inteira, mas venho me dedicando nos treinamentos, venho treinando à parte com o professor Renan [Capra, preparador físico do clube] para que eu possa, o mais rápido possível, estar no nível dos demais jogadores.", disse o meia.

Já o Bragantino PA é o líder do grupo A, com três pontos, após ter vencido o Carajás por 2 a 0 na rodada de estreia.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen, Marlon; Uchôa, Jeferson Lima, Lailson, Dioguinho; Wallace e Renan Gorne.

Provável escalação do Bragantino-PA: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 (4) x (5) 1 Brasiliense Copa Verde 24 de fevereiro de 2021 Remo 4 x 1 Gavião Paraense 1 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Itupiranga Paraense 14 de março de 2021 15h (de Brasília) Paysandu x Remo Paraense 21 de março de 2021 17h (de Brasília)

BRAGANTINO-PA

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino-PA 1 (3) x (4) 1 Juventude Samas Série D 12 de dezembro de 2020 Carajás 0 x 2 Bragantino-PA Paraense 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas