Onde assistir ao vivo a Botafogo-PB x Confiança, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Almeidão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo-PB recebe o Confiança na noite desta segunda-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Almeidão, em duelo válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, DirecTV Go e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-PB x Confiança DATA Segunda-feira, 5 de abril de 2021 LOCAL Almeidão - João Pessoa, PB HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antônio Magno Lima (CE)

Assistentes: Eleutério Felipe (CE) e Wesley Rodrigues (CE)

Quarto árbitro: Tiago Ramos (PB)

ONDE VAI PASSAR?

Confiança busca a segunda vitória na Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Confiança

A Net/Claro, DirecTV Go e a Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo desta segunda-feira (5).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Fora da zona de classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, Botafogo-PB e Confiança entram em campo com a obrigação da vitória. No entanto, os donos da casa ocupam a lanterna do grupo B, com apenas quatro pontos.

O Botafogo-PB anunciou a saída do técnico Marcelo Vilar e já anunciou Gerson Gusmão como o substituto.

NOVO COMANDO 🔥



O técnico Gerson Gusmão chegou na tarde desse sábado (3) e já comandou seu primeiro treino pelo Maior da Paraiba. A nova comissão Alvinegra tem um grande trabalho até o próximo confronto do Belo, que será segunda-feira (5) contra o Confiança. #MaiorDaParaiba pic.twitter.com/lRSGuCT8Fx — Botafogo-PB (@BotafogoPB) April 3, 2021

Do outro lado, o Confiança não sabe se poderá contar com lateral-esquerdo Nailton, lesionado.

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe; Rodrigo Ramos, Samuel, Willian Machado, Tsunami; Pablo, Rogério, Juninho Silva; Welton, Rafael Oliveira e Marcos Aurélio.

Provável escalação do Confiança: Rafael Santos, Caíque Sá, Nirley, Nery Bareiro, Serginho; Renan Areias, Gilberto, Bruninho e Álvaro; Robinho e Willians Santana.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO BOTAFOGO-PB NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, com quatro pontos, o Botafogo-PB soma quatro empates e duas derrotas.

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho - 27 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa - 13 de março de 2021

CRB 2 x 1 Botafogo-PB - 21 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

Treze 1 x 0 Botafogo-PB - 1 de abril de 2021

JOGOS DO CONFIANÇA NA COPA DO NORDESTE

O Confiança, com sete pontos no grupo A, soma duas derrotas, quatro empates e apenas uma vitória. Aproveitamento de 38.9%.

Altos 2 x 1 Confiança - 27 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

ABC 1 x 1 Confiança - 13 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Salgueiro - 20 de março de 2021

Sport 0 x 1 Confiança - 23 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Vitória - 27 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 21 de março de 2021 Botafogo-PB 1 x 1 Ceará Copa do Nordeste 25 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sousa x Botafogo-PB Campeonato Paraibano 31 de março de 2021 17h (de Brasília) Botafogo-PB x Confiança Copa do Nordeste 5 de abril de 2021 19h30 (de Brasília)

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 0 Vitória Copa do Nordeste 27 de março de 2021 Frei Paulistano 1 x 3 Confiança Campeonato Sergipano 31 de março de 2021

Próximas partidas