Onde assistir ao vivo a Botafogo x Boavista, pelo Campeonato Carioca?

Alvinegro estreia na Taça Guanabara nesta quarta-feira (3), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Botafogo e Boavista se enfrentam na noite desta quarta-feira (3), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida ao vivo no Botafogo TV, plataforma de pay-per-view do clube. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Boavista DATA Quarta-feira, 3 de março de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bota estreia no Carioca 2021 / Foto: Getty Images

O Botafogo TV, plataforma de pay-per-view do clube, vai transmitir o jogo desta quarta . Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do Premiere FC?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Rebaixado à Série B, o Botafogo entra em campo sob o comando do novo técnico Marcelo Chamusca, buscando um bom desempenho para iniciar a temporada em grande estilo.

Zé Welison, Bruno Nazário e Matheus Babi devem retornar ao time titular, assim como Kanu.

Já o Boavista busca repetir o mesmo desempenho do último Carioca, quando encerrou o torneio na quarta colocação geral.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo; José Welison, Luiz Otavio, Bruno Nazario, Ênio; Matheus Babi.

Provável escalação do Boavista: Klever; Gabriel Casemiro, Douglas, Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jucilei, Erick Flores e Ralph; Jeferson Renan e Felipe Augusto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 0 São Paulo Campeonato Brasileiro 22 de fevereiro de 2021 Ceará 2 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Resende Carioca 8 de março de 2021 21h (de Brasília) Bangu x Botafogo Carioca 13 de março de 2021 21h (de Brasília)

BOAVISTA