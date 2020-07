Campeonato Carioca: quem tem mais títulos na história do Estadual?

Veja os maiores campeões na história da competição

Com 114 anos de existência, o já foi palco de grandes decisões, duelos marcantes e times históricos. Craques como Zico, Garrincha, Roberto Dinamite e Rivellino mostraram todo seu brilho nos gramados do Rio de Janeiro e torcedores, seja no Maracanã, no São Januário ou pela televisão, sempre estão de olho nos jogos do torneio.

A competição, que começou sendo o estadual de Guanabara, se uniu ao estadual em 1979 - ano que teve duas edições do torneio.

Esta última edição de 2020, marcada pela instabilidade fora de campo, tem e Fluminense como grandes finalistas: depois do bater o rival nos pênaltis pela final da , o Fla ganhou o primeiro jogo da decisão por 2 a 1 e depende apenas do empate para ser campeão.

Mas quem é o maior campeão do Campeonato Carioca? Dos oito times que já saíram com a taça, quem é o mais vencedor?

Quem tem mais títulos do Campeonato Carioca?

Time Número de títulos Edições Flamengo 35 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017 e 2019 Fluminense 31 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005 e 2012 24 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016 21 1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018 América-RJ 7 1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960 2 1933 e 1966 São Cristóvão 1 1926 Paissandu 1 1912

Com 35 títulos, o Flamengo quem tem mais títulos do Campeonato Carioca. O Fluminense deteve a marca por muito tempo, mas a dominância do desde a virada do século colocou a equipe na frente com a conquista de 2009.

É campeão!!! Conquistamos o Carioca e queremos mais! Contamos com a Nação na busca pelos próximos objetivos. Mas hoje e sempre é #FestaNaFavela pic.twitter.com/93SMvFylGh — Flamengo (@Flamengo) April 21, 2019

Naquele ano, o Fla venceu o Botafogo nos pênaltis na grande decisão e ultrapassou o Tricolor como maior vencedor da competição. Dos quatro grandes do estado, o Flu é quem está a mais tempo sem vencer uma edição do , sem vencer desde 2012, quando bateu o Alvinegro com gols de Fred, Marcos Júnior, Rafael Sóbis e Rafael Moura.

O terceiro lugar da lista é o da Gama, com 24 conquistas, seguido de perto pelo Botafogo, com 21. Quatro times de menor expressão - se compararmos aos grandes - já saíram campeões, com destaque para o América-RJ e o Bangu, com mais de um título cada.

São Cristóvão e Paissandu completam a lista com um troféu cada um. Desde 1966, com a conquista do Bangu, só os chamados quatro grandes do estado saíram campeões.