Quem são os rebaixados do Brasileirão 2020?

Sport e Fortaleza se salvam e ficam na primeira divisão; Botafogo, Coritiba, Goiás e Vasco vão jogar a Série B de 2021

O Brasileirão de 2020 teve emoção até o último minuto e o Inter quase conseguiu colocar um fim no longo jejum em Campeonatos Brasileiros, mas o título ficou novamente com o Flamengo, que conquista mais um bicampeonato em sua história. Já na parte de baixo da tabela, a situação dos clubes que lutaram contra o rebaixamento foi se resolvendo ao longo da temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os quatro rebaixados para a Série B de 2021 foram: Botafogo, Coritiba, Goiás e Vasco da Gama, nesta ordem. Antes da última rodada do Brasileirão, o futuro dos quatro clubes já estava praticamente garantido, o único que ainda tinha chances matemáticas de escapar era o Gigante da Colina, mas precisava de um verdadeiro milagre nunca antes visto na história do Campeonato Brasileiro.

Já o Botafogo, outro carioca que estará na segunda divisão, foi o primeiro clube a ser rebaixado no Brasileirão. Com uma péssima campanha e apostas em veteranos do futebol europeu, como Honda e Kalou, o time de General Severiano foi o lanterna em boa parte da competição e conquistou apenas cinco vitórias em 38 rodadas.

Seus 27 pontos somados no total não foram suficientes nem para o clube deixar a última posição na tabela, e no início de fevereiro, após derrota para o Sport na 34ª rodada, o Fogão já sabia que jogaria a Série B mais uma vez em 2021.

Pouco tempo depois, cerca de dez dias aproximadamente, o Coritiba também foi confirmado como o segundo rebaixado no Brasileirão de 2020, após perder para o Santos, na 36ª rodada. O Coxa terminou o Campeonato Brasileiro na 19ª colocação, com 31 pontos somados e sete vitórias ao longo das 38 rodadas.

O Goiás, que foi o lanterna do Brasileirão durante boa parte do ano de 2020, foi tido como um dos favoritos ao rebaixamento ao longo da temporada. Porém, Enderson Moreira comandou uma incrível reação no Esmeraldino, dando esperanças à torcida de uma permanência na primeira divisão. Mas após o bom trabalho, ele foi contratado pelo Fortaleza - que buscava um treinador desde a saída de Rogério Ceni, campeão com o Flamengo -, e a reação dos goianos perdeu força.

Por fim, o Vasco foi último rebaixado no Brasileirão de 2020. Matematicamente o fato só se concretizou ao final do campeonato, mas após a 37ª rodada o Gigante da Colina já sabia que não evitaria um novo rebaixamento em sua história.

Para permanecer na Série A, o clube carioca, que apostou em Vanderlei Luxemburgo após o fraco trabalho do português Sá Pinto, precisaria tirar 12 gols de saldo com relação ao Fortaleza, o que obviamente não aconteceu.

Já o Fortaleza conseguiu se manter na primeira divisão, assim como o Sport. Já Bahia, Atlético-GO, 14º e 13º colocados respectivamente, conseguiram beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2021, ao lado de Corinthians, Ceará, Bragantino e Athletico.