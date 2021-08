Onde assistir ao vivo a Barcelona x Getafe, pela La Liga?

Equipes duelam neste domingo (29), no Camp Nou, pela terceira rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo manter a invencibilidade na La Liga, o Barcelona enfrenta o Getafe neste domingo (29), no Camp Nou, a partir das 12h (de Brasília), pela terceira rodada do Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Getafe DATA Domingo, 29 de agosto de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça conta com a força da torcida no Camp Nou(Foto: Getty Images)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Em casa, o Barcelona vai em busca de mais uma vitória na La Liga. Os culés têm desfalques certos para o jogo: Dembélé, Ansu Fati, Pique Sergio Aguero estão no departamento médico.

Além disso, Eric Garcia está suspenso. No ataque, Griezmann, Memphis e Braithwaite são as esperanças de gol do time catalão.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Roberto; Griezmann, Braithwaite, Memphis.

GETAFE

Após empatar na estreia, o Athletic Bilbao busca a primeira vitória em casa e no campeonato.

O time não terá Berchiche, Nolaskoain, Jodro, Córdoba e Petxa, lesionados, enquanto Capa é dúvida. Raul Garic,a por outro lado, retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do Getafe: Soria; Suarez, Dakonam, Mitrovic, Olivera; Alena, Arambarri, Maksimovic, Vitolo; Unal, Ramirez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 1 x 1 Barcelona La Liga 21 de agosto de 2021 Barcelona 4 x 2 Real Sociedad La Liga 15 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sevilla x Barcelona La Liga 12 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Barcelona x Granada La Liga 19 de setembro de 2021 A confirmar

GETAFE

JOGO CAMPEONATO DATA Getafe 0 x 1 Sevilla La Liga 23 de agosto de 2021 Valencia 1 x 0 Getafe La Liga 13 de agosto de 2021

Próximas partidas