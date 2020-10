Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (25), às 16h (de Brasília), em Goiânia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando reencontrar o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro, o visita o neste domingo (25), às 16h (de Brasília), em Goiânia, pela 18ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para , exceto , , Pará e Alagoas), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético-GO x Palmeiras DATA Domingo, 25 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira - Goiânia HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para São Paulo, exceto Santos, Goiás, Pará e Alagoas), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília). O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando reencontrar o caminho da vitória após quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o Palmeiras entra em campo pressionado.

Mais times

Recuperado de lesão, Luan pode reforçar a equipe, enquanto o técnico interino Andrey Lopes não poderá contar com Gustavo Gómez, suspenso, além de Danilo e Gabriel Veron, na seleção brasileira sub-20.

Amanhã visitaremos a capital que completa 87 anos hoje! Saudações alviverdes para toda a #FamíliaPalmeiras de Goiânia! 💚#Goiânia87Anos pic.twitter.com/FvwTa3mSdx — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) October 24, 2020

Já o Atlético-GO chega embalado com duas vitórias e um empate, e busca manter a sequência de três jogos invicto.

Para o duelo, o técnico interino Eduardo Souza não poderá contar com o volante William Maranhão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Frizzo e Matheus Vargas brigam por uma vaga.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Luan e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony (Lucas Lima) e Luiz Adriano.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Éder, João Victor e Natanael; Matheus Frizzo (Matheus Vargas), Marlon Freitas e Gustavo Ferrareis; Chico, Janderson e Zé Roberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 Palmeiras 5 x 0 Tigre 24 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB x Palmeiras Copa do 29 de outubro de 2020 19h (de Brasília) Palmeiras x Campeonato Brasileiro 4 de novembro de 2020 19h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 Atlético-GO 1 x 1 -PR Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020

Próximas partidas