Onde assistir ao vivo a ABC x Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quinta (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena das Dunas; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

ABC e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena das Dunas, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para avançar às quartas, o Fla, que venceu a primeira partida por 6 a 0, pode perder por até cinco gols de diferença. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO ABC x Flamengo DATA Quinta-feira, 5 de agosto de 2021 LOCAL Arena das Dunas - Natal, RN HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Diego da Costa (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistente VAR: Alex dos Santos (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca a classificação na Copa do Brasil / Foto: Alexandre Vidal - Divulgação Flamengo

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de quatro goleadas consecutivas sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o Flamengo venceu o Corinthians por 3 a 1 no Brasileirão, e agora volta as atenções para a Copa do Brasil.

Como conquistou uma boa vantagem no primeiro jogo, o técnico Renato Gaúcho avisou que irá aproveitar esta semana para treinar o time titular, e vai enviar o auxiliar Alexandre Mendes para Natal.

"Eu conversei com o Braz, que está na Europa, e pedi autorização para ele para levar uma outra equipe para jogar o jogo da volta contra o ABC. Vou poupar uns jogadores que estão desgastados e ficar com esse grupo porque preciso de uma semana para treinar com esse grupo", disse.

Já o ABC não pode contar com Negueba e Ramon Baiano, no departamento médico, enquanto Wallyson é tratado como dúvida.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho (Rodinei), Bruno Viana, Léo Pereira e Ramón (Renê); João Gomes, Thiago Maia e Vitor Gabriel; Michael, Vitinho e Pedro.

Provável escalação do ABC: Welligton; Netinho, Donato, Alisson Cassiano e Bruno Souza; Vinicius Paulista, Valderrama, Marcos Antônio e Wesley Pimbinha; Claudinho e Gustavo Henrique.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 6 x 0 ABC Copa do Brasil 30 de julho de 2021 Corinthians 1 x 3 Flamengo Brasileirão 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Internacional Brasileirão 8 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília) Olimpia x Flamengo Libertadores 11 de agosto de 2021 19h15 (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 6 x 0 ABC Copa do Brasil 30 de julho de 2021 Central 1 x 1 ABC Série D 1 de agosto de 2021

Próximas partidas