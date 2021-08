Corinthians x Flamengo AO VIVO: siga em tempo real o jogo do Campeonato Brasileiro

A delegação do Timão já está na @NeoQuimicaArena ! 🚌 📹 @FelipeSzpak / Corinthians TV #SCCPxFLA #VaiCorinthians pic.twitter.com/LiMZy72Gyx

O Mengão saiu do Hotel com o apoio do Nação! #CORxFLA #VamosFlamengo #TodoAmorDePai pic.twitter.com/XMedBneTEh