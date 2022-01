Onde assistir ao vivo a Vasco x Boavista, pelo Campeonato Carioca 2022?

Em São Januário, Vasco e Boavista entram em campo na noite deste sábado (29), a partir das 21h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, na plataforma de streaming. Na GOAL, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Boavista DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL São Januário, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Senhoras e senhores, eis nossa PRIMEIRA classificação do #CariocãoBetfair22!@VascodaGama, @Flamengo, @Banguoficial e @MadureiraEC_BR venceram na estreia e já começam o Cariocão no G4! pic.twitter.com/o5OfJEObdh — Cariocão Betfair 22 (@Cariocao) January 28, 2022

O Cariocão Play, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Vasco conta com o apoio de sua torcida neste sábado para buscar a segunda vitória consecutiva no Cariocão.

O Cruzmaltino deve mandar a campo o que tive de melhor à disposição.

Já o Boavista vem de empate na estreia da competição e quer dificultar a vida do rival em São Januário.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Juninho, Gabriel Pec, Bruno Nazário e Nenê; Raniel.

Provável escalação do Boavista: Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes e Bull; Marquinhos, Ralph, e Biel; Matheus Alessandro, Marquinhos e Di Maria.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Vasco é favorito contra o Boavista nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,53 no triunfo do Cruzmaltino, $ 3,75 no empate e $ 5,50 caso o visitante vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,15 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,66 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 2 x 4 Vasco da Gama Carioca 26 de janeiro de 2021 Vasco 0 x 2 Audax Amistoso 20 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Nova Iguaçu Carioca 2 de fevereiro de 2022 21h35 (de Brasília) Madureira x Vasco Carioca 6 de fevereiro de 2022 15h30 (de Brasília)

BOAVISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 1 x 1 Botafogo Carioca 25 de janeiro de 2022 Boavista 0 x 2 Americano Copa Rio 8 de setembro de 2021

Próximas partidas