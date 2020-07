Onde assistir ao vivo a Tottenham x Arsenal, pela Premier League?

Clássico londrino será disputado neste domingo (12), às 12h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico londrino na área! Buscando por uma vaga na , e se enfrentam na tarde deste domingo (12), às 12h30 (de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Arsenal DATA Domingo, 12 de julho de 2020 LOCAL Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada, a partir das 12h30 (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate sem gols com o Bournemouth, o Tottenham entra em campo no clássico londrino com três ausências confirmadas: Eric Dier, suspenso, além de Japhet Tanganga e Juan Foyth, lesionados.

Já o Arsenal segue com uma lista longa de desfalques: Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Mari e Gabriel Martinelli. Além do mais, Ozil, com um problema nas costas, é tratado como dúvida, enquanto Nketiah cumpre suspensão após ser expulso no empate com o City por 1 a 1.

Arsenal e Tottenham estão separados por apenas um ponto na tabela de classificação. Enquanto os Gunners aparecem na oitava posição, com 50 pontos, os Spurs aparecem logo atrás, em nono, com 49.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks, Sissoko, Lo Celso, Lucas Moura, Son; Harry Kane.

Provável escalação do Arsenal: Martínez; Mustafi, David Luiz, Kolasinac; Bellerín, Xhaka, Ceballos, Tierney; Saka, Lacazette, Aubameyang.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 1 x 0 Premier League 6 de julho de 2020 Bornemouth 0 x 0 Tottenham Premier League 9 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Tottenham Premier League 15 de julho de 2020 14h (de Brasília) Tottenham x Leicester City Premier League 19 de julho de 2020 12h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Arsenal Premier League 4 de julho de 2020 Arsenal 1 x 1 Leicester City Premier League 7 de julho de 2020

Próximas partidas