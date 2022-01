Onde assistir ao vivo a Sergipe x Ceará, pela Copa do Nordeste?

O Ceará enfrenta o Sergipe na tarde deste sábado (29), às 17h45 (de Brasília), no Batistão, em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na tv aberta, e do Nordeste FC, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sergipe x Ceará DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Batistão - Aracaju, SE HORÁRIO 17h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira (PI) e Márcio Iglesias (PI)

Quarto árbitro: Eloane Gonçalves (SE)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT,na tv aberta, e o Nordeste FC, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado, às 17h45. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após alguns dias de indefinição, o duelo entre Sergipe e Ceará foi confirmado.

16 atletas do clube sergipano testaram positivo para a Covid-19, mas os jogadores fizeram uma nova testagem na quinta-feira (27), e com uma boa quantidade de resultados negativos, o treinador Elias Borges terá à sua disposição o número necessário de jogadores para disputar a partida.

Do outro lado, o Ceará, que fará a sua estreia na temporada, não terá o volante Fernando Sobral, que segue se recuperando de lesão, os zagueiros Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Jefferson, os atacantes Erick e Gabriel Santos, e o lateral-direito Nino Paraíba. O motivo das ausências não foi divulgado pelo clube.

Provável escalação do Sergipe: a definir.

Provável escalação do Ceará: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SERGIPE

JOGO CAMPEONATO DATA Sergipe 2 x 1 Falcon Campeonato Sergipano 15 de janeiro de 2022 Boca Junior 0 x 6 Sergipe Campeonato Sergipano 22 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sergipe x Confiança Campeonato Sergipano 2 de fevereiro de 2022 20h15 (de Brasília) Sergipe x Altos Copa do Nordeste 6 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 América-MG Brasileirão 5 de dezembro de 2021 Palmeiras 1 x 0 Ceará Brasileirão 10 de dezembro de 2021

Próximas partidas