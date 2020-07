Onde assistir ao vivo a Santos x Santo André, pelo Campeonato Paulista?

Peixe volta a campo nesta quarta-feira (22), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após quatro meses de afastado dos gramados devido à pandemia do coronavírus, o encara o Santos André na noite desta quarta-feira (22), às 19h15 (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada da fase de grupos do . A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Santos x Santo André DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 19h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Grupo A com 15 pontos, o Santos de Jesualdo Ferreira precisa de apenas uma vitória para garantir a classificação às quartas de final.

Para o duelo, o não terá Everson e Eduardo Sasha. Vladimir e Kaio Jorge devem ser os prováveis substitutos, enquanto Marinho e Raniel podem aparecer na equipe titular.

Já o Santo André, é líder do Grupo B com 19 pontos e antes da paralisação vinha de um empate e duas derrotas seguidas no Paulista.

Falta pouco para a volta oficial aos gramados ❤️ E mesmo sem experiência de campo aos associados, nosso time Sócio Rei continua ao lado do Peixe... como e onde ele estiver 👊🏻 https://t.co/auuNaE3dMO pic.twitter.com/o3fvamnTD2 — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) July 21, 2020

Provável escalação do Santos: Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Arthur Gomes, Soteldo e Kaio Jorge.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Delfin 10 de março de 2020 2 x 1 Santos Campeonato Paulista 14 de março de 2020

Ivan; Buiú, Willian Goiano, Rodrigo e Marlon; Nando Carandina, Vitinho e Rondinelly; Douglas Baggio, Branquinho e Ramon.

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Campeonato Paulista 26 de julho de 2020 16h (de Brasília) santos x 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

SANTO ANDRÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 1 Oeste Campeonato Paulista 7 de março de 2020 1 x 0 Santo André Campeonato Carioca 15 de março de 2020

Próximas partidas