Onde assistir ao vivo a Remo x Águia de Marabá, pelo Campeonato Paraense?

Equipes entram em campo no Baenão nesta terça-feira (4), pelas quartas de final; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Remo e Águia de Marabá duelam nesta terça-feira (4), às 19h (de Brasília), no Baenão, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura do Pará, na TV aberta. Na Goal, você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Águia de Marabá x Remo DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Baenão, Belém, Pará HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Remo tem a vantagem para o jogo de volta / Foto: Samara Miranda/Divulgação Remo

A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura do Pará, na TV aberta. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, o Remo tem a vantagem de poder empatar ou perder por um gol de diferença para avançar à próxima fase do estadual.

No #TreinoDoLeão de hoje, no Banpará Baenão, teve o tradicional "rachão", que marca uma saudável e animada rivalidade entre Felipe Gedoz e Dioguinho. ⚽



Quem será que levou a melhor hoje, #TeamGedoz ou #TeamDioguinho? Comenta aí! 🦁



📷 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/PazqErNgZk — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) May 3, 2021

Já o Águia de Marabá precisa ganhar por três gols de diferença para se classificar.

Provável escalação do Remo: Vinicius, W. Silva, Fredson, Jansen, Marlon, Uchôa, L. Siqueira, Gedoz, Dioguinho, Tocantins e R. Gorne.

Provável escalação do Águia de Marabá: Gustavo Henrique, Bruno Limão, guigui, gilmar, Da Silva, Souza, Balão, Matheus rosas, Veraldo, Echeverria e Romarinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Águia de Marabá 1 x 3 Remo Campeonato Paraense 1 de maio de 2021 Paragominas 0 x 1 Remo Campeonato Paraense 28 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Remo Série B 29 de maio de 2021 A confirmar Remo x Atlético-MG Copa do Brasil 2 de junho de 2021 A confirmar

ÁGUIA DE MARABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Águia de Marabá 1 x 3 Remo Campeonato Paraense 1 de maio de 2021 Paysandu 1 x 0 Águia de Marabá Campeonato Paraense 28 de abril de 2021

Próximas partidas