Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Internacional, pelo Brasileirão sub-20?

Equipes entram em campo neste domingo (24), às 10h30 (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Internacional neste domingo (24), às 10h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20, no Allianz Parque, precisando de uma vitória para se classificar. O confronto terá transmissão ao vivo na Band, na TV aberta, e na elevensports.com, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Internacional DATA Domingo, 25 de outubro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo (SP) HORÁRIO 10h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flávio Roberto Ribeiro (SP)

Assistentes: Bruno Silva de Jesus (SP) e Amanda Pinto Matias (SP)

Quarto árbitro Paulo Cesar Francisco (SP)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

A Band, na TV aberta, e o elevensports.com, na internet, transmitem o jogo deste domingo (23) Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Brasileirão sub-20 está em seus últimos momentos. As oito melhores equipes disputam o título de melhor categoria de base do país - e uma taça para chamar de sua.

Vindo de vitória em casa no primeiro jogo, o Internacional precisa apenas de um empate para garantir seu lugar nas semifinais, ainda que tenha se classificado para as quartas com a sétima colocação.

Já o Palmeiras, que brigou pela liderança do torneio em boa parte do ano, precisará ganhar por dois gols de diferença para não depender dos pênaltis.

Provável escalação do Palmeiras: Mateus; Garcia, Michel, Lucas Freitas e Vanderlan; Ramon, Naves e Jhonatan; Vitor Hugo (Endrick), Kevin e Gabriel Silva.

Provável escalação do Internacional: Anthoni; Bernardo (Vinícius Tobias), João Pedro, Tiago Barbosa e Thauan Lara; Lucas Vital, Matheus Dias, Allison, Estêvão e Juan Cuesta; Nicolas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 1 Palmeiras Brasileirão sub-20 18 de outubro de 2021 Palmeiras 1 x 1 Audax Paulistão sub-20 21 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itapirense x Palmeiras Paulistão sub-20 28 de outubro de 2021 15h (de Brasília) Palmeiras x Itapirense Paulistão sub-20 4 de novembro de 2021 15h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 4 x 1 Caxias Gaúchão sub-20 15 de outubro de 2021 Internacional 2 x 1 Palmeiras Brasileirão sub-20 18 de outubro de 2021

Próximas partidas