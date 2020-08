Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Corinthians, pela final do Campeonato Paulista?

Duelo é válido pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após um decepcionante clássico sem emoções no primeiro encontro, e voltam a se enfrentar neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo segundo jogo da final do . A partida terá transmissão ao vivo da Globo (25 estados e o DF) na TV aberta, e no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, clicando AQUI.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Corinthians DATA Sábado, 8 de agosto de 2020 LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Globo (21 estados e o DF) na TV aberta, e no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 16h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Palmeiras deve mandar a campo a mesma equipe da primeira partida, já que Felipe Melo e Gabriel Veron seguem se recuperando de lesão e provavelmente ficarão fora do jogo decisivo. O seguiu o protocolo da Federação Paulista e realizou os testes de Covid-19 em todo o elenco e comissão técnica após a primeira partida, um dos motivos de reclamação do rival antes do primeiro jogo.

Mais times

Já o Corinthians também adotou o procedimento de prevenção contra a doença e não deve ter mudanças na equipe titular. Considerado um "coringa" do nos últimos jogos, Éderson deve seguir entre os 11, já que Cantillo, apesar de ter entrado durante o clássico da última quarta-feira, ainda busca a sua melhor forma e deve iniciar no banco de reservas.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramires, Zé Rafael (Willian), Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, Carlos Augusto, Gabriel, Éderson (Cantillo), Ramiro, Luan, Mateus Vital e Jô.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 5 de agosto de 2020 Corinthians 1 x 0 Campeonato Paulista 2 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Campeonato Brasileiro Adiado A determinar x Palmeiras Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 5 de agosto de 2020 Palmeiras 1 x 0 Campeonato Paulista 2 de agosto de 2020

Próximas partidas