Onde assistir ao vivo a Londrina x Athletico-PR, pelo Campeonato Paranaense 2022?

O Athletico-PR enfrenta o Londrina nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, na plataforma de streaming. Aqui na GOAL, você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Londrina x Athletico-PR DATA Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio do Café - Londrina, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

LEC preparado ✅



Com um treino realizado na tarde desta quarta-feira, o técnico @viniciuseutropiooficial definiu a equipe que vai a campo amanhã, para enfrentar o @athleticoparanaense , em.jogo da quarta rodada do Campeonato Paranaense.#vamosPraCimaTubarão

🦈 💪 pic.twitter.com/8gaFCBX9ph — Londrina E C (@LondrinaEC) February 2, 2022

O One Football, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, às 21h30.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança do Paranaense com nove pontos, o Londrina volta a campo buscando não só manter o aproveitamento de 100%, como também igualar seu melhor início no estadual desde 1981.

Já o Athletico-PR, vindo de dois empates consecutivos e com cinco pontos, busca retomar o caminho da vitória.

Sem Matheus Felipe, que sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita, está fora. João Vialle deve assumir a vaga no time titular.

Provável escalação do Athletico-PR: Anderson; João Vialle, Luan Patrick e Lucas Fasson; Julimar, Pablo Siles, Juninho e Pedrinho; João Pedro, Jader e Rômulo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Rafael França, Saimon, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Mossoró (Léo Artur); Marcelinho (Douglas Lima), Douglas Coutinho e Caprini.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Maringá 0 x 0 Athletico-PR Paranaense 26 de janeiro de 2022 Athletico-PR 0 x 0 São Joseense Paranaense 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x União Paranaense 5 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília) Athletico-PR x Rio Branco Paranaense 9 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília)

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 0 São Joseense Paranaense 26 de janeiro de 2022 Azuriz 0 x 1 Londrina Paranaense 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas