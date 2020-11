Onde assistir ao vivo a Juventus x Cagliari, pelo Campeonato Italiano?

Equipes entram em campo neste sábado (21), às 16h45 (de Brasília), em Turim; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

eCagliari entram em campo na tarde deste sábado (21), às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x DATA Sábado, 21 de novembro de 2020 LOCAL Stadio Olimpico - , ITA HORÁRIO 16h45 ( de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do EI Plus, a partir das 16h45 (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Visando subir na tabela de classificação, a Juventus entra em campo buscando apenas os três pontos em casa.

O técnico Andrea Pirlo apresenta problema na área defensiva da equipe, com Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, fora.

Por outro lado, Alex Sandro retorna após uma longa lesão e pode até aparecer entre os titulares.

Já o Cagliari busca a segunda vitória consecutiva, com algumas mudanças na equipe.

Andrea Carboni pode começar como lateral no lugar de Charalampos Lykogiannis.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Cuadrado; Bentancur, Rabiot, Arthur; Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Cagliari: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Pisacane; Marin, Rog; Sottil, Pedro, Nandez; Simeone.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Liga dos Campeões 4 de novembro de 2020 3 x 4 Lazio 1 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Crotone x Lazio Serie A 21 de novembro de 2020 11h (de Brasília) Lazio x Zenit Liga dos Campeões 24 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

CAGLIARI

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 Cagliari Campeonato Italiano 31 de novembro de 2020 Cagliari 2 x 0 Campeonato Italiano 7 de novembro de 2020

Próximas partidas