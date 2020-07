Onde assistir ao vivo a Juventus x Atalanta, pelo Campeonato Italiano?

Velha Senhora entra em campo neste sábado (11), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Após ser derrotado pelo Milan por 4 a 2, a líder busca reencontrar o caminho da vitória contra o neste sábado (11), às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A partida não terá transmissão ao vivo no , mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Atalanta DATA Sábado, 11 de julho de 2020 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil. Na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com sete pontos de vantagem para a Lazio segunda colocada, a Juventus chega para o duelo após ser derrotada pelo por 4 a 2 na última rodada.

Para o confronto, o técnico Sarri poderá contar com Pogba e De Ligt, que cumpriram suspensão no clássico, enquanto Alex Sandro deve ficar no banco de reservas.

Por outro lado, o Atalanta aparece na terceira posição, nove pontos atrás da Velha Senhora.

O zagueiro Jose Luis Palomino está de volta após cumprir suspensão contra o , enquanto Josip Ilicic também deve aparecer entre os titulares.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Cristiano Ronaldo, Dybala, Bernardeschi.

Provável escalação do Atalanta: Gollini; Palomino, Caldara, Toloi; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Muriel, Ilicic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 4 x 1 Campeonato Italiano 4 de julho de 2020 Milan 4 x 2 Juventus Campeonato Italiano 7 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Juventus Campeonato Italiano 15 de julho de 2020 A determinar Juventus x Campeonato Italiano 20 de julho de 2020 16h45 (de Brasília)

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Atalanta Campeonato Italiano 5 de julho de 2020 Atalanta 2 x 0 Sampdoria Campeonato Italiano 8 de julho de 2020

Próximas partidas