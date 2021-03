Onde assistir ao vivo a Juazeirense x Sport, pela Copa do Brasil?

A estreia dos times será nesta quarta (10), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Juazeirense e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h15 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Brasil. Os times definem a classificação em jogo único, na Bahia, sendo que o Leão joga pelo empate. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juazeirense x Sport DATA Quarta-feira, 10 de março de 2021 LOCAL Adauto Moraes - Juazeiro, BA HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro

Quarto árbitro: Moises Ferreira Simão

ONDE VAI PASSAR?



O Sport estreia na Copa do Brasil jogando fora de casa / Foto: Silvio Avila/Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 19h15. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUAZEIRENSE

Os donos da casa precisam da vitória para se classificar à próxima fase da Copa do Brasil. O time baiano tem foco total, mas ainda não sabe se poderá contar com Nino Gurreiro, que sofreu uma entorce no tornozelo no último jogo.

Provável escalação do Juazeirense: Rodrigo Calaça; Carlinhos, Dedé, Wendell, Daniel; Waguinho, Patrik, Clebson, Elcarlos, Kesley e Nino Guerreiro.

SPORT

Podendo empatar para se classificar, o Leão terá a reestreia do time titular depois do período de férias. Jair Ventura vinha usando uma escalação alternativa nos jogos, visando força máxima na Copa do Brasil.

Foco na Copa do Brasil: Marcão fala sobre o confronto do Leão diante do Juazeirense. Além disso, o volante também falou sobre sua renovação.



🎥 Assista: https://t.co/e6XTY7t2lP pic.twitter.com/KeUdjTC6Yp — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 8, 2021

Provável escalação do Sport: Luan Poli; Patric, Rafael Thyere, Adryelson, Júnior Tavares; Marcão, Ronaldi Henrique, Thiago Neves, Gustavo, Dalberto e Mikael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUAZEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 1 x 3 Atlético-BA Campeonato Baiano 7 de março de 2021 Juazeirense 2 x 1 Fluminense de Feira Campeonato Baiano 24 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juazeirense x Bahia de Feira Campeonato Baiano 14 de março de 2021 16h (de Brasília) Conquista x Juazeirense Campeonato Baiano 21 de março de 2021 16h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 0 Sport Copa do Nordeste 6 de março de 2021 Sport 1 x 2 Salgueiro Campeonato Pernambucano 3 de março de 2021

Próximas partidas