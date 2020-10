Onde assistir ao vivo a Inglaterra x Dinamarca, pela Uefa Nations League?

Tentando se manter na liderança de seu grupo, ingleses recebem dinamarqueses no Estádio Wembley, nesta quarta-feira, 14

Depois da boa vitória contra a Bélgica, a terá mais um compromisso válido pela , desta vez contra a . Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no serviço de streaming EI Plus, do Esporte Interativo. Aqui na Goal, você poderá acampanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Dinamarca DATA Quarta-feira, 14 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Wembley - Londres, ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Imáges

A partida terá transmissão ao vivo no EI Plus, por streaming. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Inglaterra vem de uma boa vitória de virada contra a seleção belga, tomando o primero lugar do grupo na Liga das Nações. Mesmo com as críticas de José Mourinho quanto à utilização de Harry Kane, o treinador inglês Gareth Southgate deve utilizar o atacante novamente.

Uma troca que pode acontecer na escalação inglesa poderá ser a entrada de Jadon Sancho no lugar de Mason Mount, mesmo após o jogador do ter anotado um dos gols contra a .

Martin Braithwaite e Christian Eriksen começaram os últimos compromissos da seleção dinamarquesa e não devem ganhar descanso neste último jogo da atual Data Fifa. No gol, a Dinamarca contará com a segurança de Kasper Schmeichel, que conhece boa parte dos adversários que enfrentará em Wembley.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Dier, Coady, Maguire; James, Rice, Henderson, Maitland-Niles; Sancho, Kane, Rashford.

Provável escalação da Dinamarca: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Skov; Delaney, Hojbjerg; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Dolberg.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 3 x 0 Amistoso 08 de outubro de 2020 Inglaterra 2 x 1 Bélgica Nations League 11 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bélgica x Inglaterra Nations League 15 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) Inglaterra x Nations League 18 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

DINAMARCA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Dinamarca 4 x 0 Ilhas Faroé Amistoso 07 de outubro de 2020 Islândia 0 x 3 Dinamarca Nations League 11 de outubro de 2020

Próximas partidas