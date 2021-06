Onde assistir ao vivo a Inglaterra x Áustria, amistoso para a Euro?

O jogo será na quarta (2), às 16h (de Brasília), na Inglaterra; veja como acompanhar ao vivo na internet

Em preparação para a Eurocopa, Inglaterra e Áustria fazem uma partida amistosa nesta quarta-feira (2), às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, streaming. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Áustria DATA Quarta-feira, 2 de junho de 2021 LOCAL Estádio Riverside - Middlesbrough, ING HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lawrence Visser (BEL)

Assistentes:Thibaud Nijssen e Rien Vanyzere (BEL)

Quarto árbitro: Bram Van Driessche (BEL)

ONDE VAI PASSAR?



As seleções vão disputar a Eurocopa entre junho e julho Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, em streaming, é o canal que vai passar o jogo desta quarta, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Antes da disputa da Eurocopa, as seleções vão se encontrar para uma partida amistosa. No torneio, a Inglaterra está no Grupo D, enquanto a Áustria está no Grupo C.

A Inglaterra não vai contar com Greenwood se recuperando de uma lesão. Já a Áustria com Onisiwo.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell, Shaw; Rice, Mount, Phillips; Foden, Sterling e Kane.

Provável escalação da Áustria: Schlager; Lainer, Friedl, Dragovic, Ulmer; Ilsanker, Schlager, Baumgartner, Sabitzer, Alaba; Kalajdzic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Albânia 0 x 2 Inglaterra Eliminatórias para a Copa do Mundo 28 de março de 2021 Inglaterra 2 x 1 Polônia Eliminatórias para a Copa do Mundo 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inglaterra x Romênia Amistoso internacional 6 de junho de 2021 13h (de Brasília) Inglaterra x Croácia Eurocopa 13 de junho de 2021 10h (de Brasília)

ÁUSTRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Áustria 3 x 1 Ilhas Faroé Eliminatórias para a Copa do Mundo 28 de março de 2021 Áustria 0 x 4 Dinamarca Eliminatórias para a Copa do Mundo 31 de março de 2021

Próximas partidas