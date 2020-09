Onde assistir ao vivo a Grêmio x Universidad Católica, pela Copa Libertadores?

Tricolor entra em campo nesta terça-feira (29), às 19h15 (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando a classificação para as oitavas de final da , o enfrenta a na noite desta terça-feira (29), às 19h15 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos. A partida será transmitida ao vivo no serviço de PPV da Conmebol TV em parceria com o Band Sports (para assinantes Sky e Claro). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Universidad Católica DATA Terça-feira, 29 de setembro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Grêmio

A partida será transmitida ao vivo no serviço de PPV da Conmebol TV, em parceria com o Band Sports (para assinantes Sky e Claro). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 19h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Internacional por 1 a 0 na Libertadores, o Grêmio está muito próximo de confirmar a sua classificação para as oitavas de final.

Deixando de lado a derrota para o na última rodada do Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho poderá ter os retornos de Geromel, Maicon e Jean Pyerre.

Por outro lado, Lucas Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Já a Universidad Católica, na lanterna do grupo, busca a segunda vitória na competição.

Amanhã é #DiaDeGrêmio! É dia de #Libertadores2020 na nossa casa!



Daremos a vida contra a Universidad Católica, a partir das 19h15, pela quinta rodada da fase de grupos!



VAMOS, MEU TRICOLOR!!!



🇪🇪💪🏼🏆🏆🏆 #GRExUC #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/BkDFKboHR3 — Grêmio FBPA (@Gremio) September 28, 2020

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela, David Braz (Geromel), Kannemann e Cortez; Darlan (Maicon) e Matheus Henrique; Alisson, Robinho (Jean Pyerre) e Pepê; Diego Souza.

Provável escalação da Universidad Católica: Dituro; Fuenzalida, Lanaro, Huerta e Rebolledo; Saavedra, Aued e Pinares; Lezcano, Zampedri e Puch.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Dividindo a liderança do Grupo E com o , o Grêmio registra sete pontos e possui 58,33% de aproveitamento na primeira fase da competição.

JOGOS DO GRÊMIO NA LIBERTADORES

América de Cali 0 x 2 Grêmio - 3 de março de 2020

Grêmio 0 x 0 Internacional - 12 de março de 2020

Universidad Católica 2 x 0 Grêmio - 16 de setembro de 2020

Internacional 0 x 1 Grêmio - 23 de setembro de 2020

Grêmio x Universidad Católica - 29 de setembro de 2020

Grêmio x América de Cali - 22 de outubro de 2020

JOGOS DA UNIVERSIDAD CATÓLICA NA LIBERTADORES

Internacional 3 x 0 Universidad Católica - 3 de março de 2020

Universidad Católica 1 x 2 América de Cali - 10 de março de 2020

Universidad Católica 2 x 0 Grêmio - 16 de setembro de 2020

América de Cali 1 x 1 Universidad Católica - 23 de setembro de 2020

Grêmio x Universidad Católica - 29 de setembro de 2020

Universidad Católica x Internacional - 22 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO GRÊMIO NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Internacional participa pela 20ª vez da Copa Libertadores em 2020. Em 195 jogos, a equipe acumula 102 vitórias, 41 empates e 53 derrotas.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Semi 55,56% 2018 Semi 72,22% 2017 Campeão 76,19% 2016 Oitavas de final 45,83% 2014 Oitavas de final 70,83%% 2013 Oitavas de final 46,67% 2011 Oitavas de final 46,67% 2009 Semi 69,44% 2007 Vice 45,24% 2003 Quartas de final 56,67% 2002 Semi 69,44% 1998 Quartas de final 56,67% 1997 Quartas de final 60% 1996 Semi 55,56% 1995 Campeão 66,67% 1990 Fase de grupos 41,67% 1984 Vice 57,14% 1983 Campeão 79,17% 1982 Fase de grupos 41,67%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 Grêmio Copa Libertadores 24 de setembro de 2020 Atlético-MG 3 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Internacional Copa Libertadores 3 de outubro de 2020 18h (de Brasília) Grêmio x Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 20h15 (de Brasília)

UNIVERSIDAD CATÓLICA

JOGO CAMPEONATO DATA América de Cali 1 x 1 Copa Libertadores 23 de setembro de 2020 2 x 2 Univ. Católica 26 de setembro de 2020

Próximas partidas