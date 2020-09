Gre-Nal: há quanto tempo o Grêmio não perde para o Internacional

Tricolor venceu o Colorado no segundo Gre-Nal da Libertadores e aumentou o jejum do rival; confira o retrospecto

O escreveu mais um capítulo na longa história do Gre-Nal. No dia 23 de setembro, os tricolores venceram os colorados por 1 a 0, decretando a primeira vitória em um Gre-Nal válido pela Libertadores. O único gol da partida foi marcado por Pepê.

A vitória Grêmio ampliou ainda mais o jejum do , que já não vence o rival local há algum tempo.

QUANDO FOI A ÚLTIMA DERROTA DO GRÊMIO PARA O INTER?

9 de setembro de 2018. Esta data foi a última vez que o torcedor colorado comemorou uma vitória sobre o maior rival. Na ocasião, o time comandado por Odair Hellmann venceu o Grêmio por 1 a 0, com gol de Edenílson, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

De lá para cá, foram dez Gre-Nais, com seis vitórias gremistas e quatro empates.

DATA RESULTADO CAMPEONATO 17 de março de 2019 Grêmio 1 x 0 Internacional Gaúcho 14 de abril de 2019 Internacional 0 x 0 Grêmio Gaúcho 17 de abril de 2019 Grêmio 0 x 0 Internacional Gaúcho 20 de julho de 2019 Internacional 1 x 1 Grêmio Brasileirão 3 de novembro de 2019 Grêmio 2 x 0 Internacional Brasileirão 15 de fevereiro de 2020 Internacional 0 x 1 Grêmio Gaúcho 12 de março de 2020 Grêmio 0 x 0 Internacional Libertadores 22 de julho de 2020 Internacional 0 x 1 Grêmio Gaúcho 5 de agosto de 2020 Grêmio 2 x 0 Internacional Gaúcho 23 de setembro de 2020 Internacional 0 x 1 Grêmio Libertadores

QUAIS SÃO OS MAIORES PERÍODOS DE INVENCIBILIDADE NOS GRE-NAIS?

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Com dez jogos de invencibilidade contra o Inter, o Grêmio iguala sua terceira maior sequência sem perder para o rival. Antes, o já conseguiu séries de 13 e 12 partidas sem derrotas para o . A série de 13 jogos de invencibilidade do Grêmio contra o Internacional foi alcançada entre 16 de junho de 1999 e 28 de outubro de 2002.

No entanto, o recorde de invencibilidade em Gre-Nais pertence ao Internacional. Entre 17 de outubro de 1971 a 13 de julho de 1975, o Colorado ficou 17 partidas sem derrotas para o maior rival.

O maior número de vitórias consecutivas em Gre-Nais é do Grêmio, com seis triunfos seguidos, façanha que conseguiu quatro vezes na história do clássico, sendo a última em 1977-78. Atualmente, são três vitórias seguidas do time de Renato Portaluppi contra a equipe dirigida por Eduardo Coudet.

A maior sequência do Internacional neste quseito é de cinco vitórias consecutivas, feito que conseguiu também em quatro oportunidades, sendo a última em 1974-75.

No retrospecto geral, somando os 427 Gre-Nais, quem leva melhor é o Inter, 156 vitórias coloradas contra 136 do Grêmio, além de 135 empates.