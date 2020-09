Onde assistir ao vivo a França x Croácia, pela Uefa Nations League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (8), às 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda rodada da , e se enfrentam nesta terça-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no Stade de France. A partida terá transmissão ao vivo na Space, no EI Plus.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

QUANDO É?

JOGO França x Croácia DATA Terça-feira, 8 de setembro de 2020 LOCAL Stade de France - França HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Imáges

A partida terá transmissão ao vivo no canal Space, na TV fechada, e no EI Plus. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Após ser goleada por na estreia da Nations League por 4 a 1, a Croácia busca a recuperação contra a França, que venceu a por 1 a 0.

Para o duelo, o técnico Zlatko Dalic deve realizar algumas mudanças. Marcelo Brozovic e Ivan Perisic podem aparecer na equipe titular, assim como Bruno Petkovic, que saiu do banco de reservas e teve boa atuação.

Já a França, do técnico Didier Deschamps, manterá o sistema de 3-4-1-2. Longe de seu melhor na última partida, os campeões mundiais terão de lidar com a ausência de Mbappe, que testou positivo para Covid-19 e foi cortado da seleção.

Mais artigos abaixo

Escalação de França: Lloris; Upamecano, Varane, Lenglet; Dubois, Rabiot, Kante, F. Mendy, Griezmann; Martial e Ben Yedder.

Escalação da Croácia: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida e Barisic; Brozovice Kovacic; Rebic, Pasalic, Perisic; Petkovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Albânia 0 x 2 França Eliminatórias 17 de novembro de 2019 Suécia 0 x 1 França Uefa Nations League 5 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO França x Portugal UEFA Nations League 11 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) Croácia x França Uefa Nations League 14 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

CROÁCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Croácia 3 x 1 Eslováquia Eliminatórias Eurocopa 16 de novembro de 2019 Portugal 4 x 1 Croácia Uefa Nations League 5 de setembro de 2020

Próximas partidas