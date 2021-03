Onde assistir ao vivo a Fortaleza x CRB, pela Copa do Nordeste?

Jogo será nesta quarta-feira (3), no Castelão, pela primeira rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quarta-feira (3), Fortaleza e CRB se enfrentam na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma NordesteFC, na internet, mas você pode acompanhá-la clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x CRB DATA Quarta-feira, 03 de março de 2021 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego da Silva Castro (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Janystony Rabelo de Melo (PI)

Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo pela plataforma NordesteFC, na internet. Aqui na Goal , o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após o Fortaleza conseguir permanecer na Série A, e o CRB, na Série B, agora as equipes voltam as suas forças para a Copa do Nordeste.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Quintero e Bruno Melo (Carlinhos); Felipe e Juninho; Romarinho, Luiz Henrique (Crispim) e David; Wellington Paulista.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Guilherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Hyuri, Luidy e Lucão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 Fortaleza 0 x 4 Bahia Campeonato Brasileiro 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Fortaleza Copa do Nordeste 6 de março de 2021 20h30 (de Brasília) Fortaleza x Treza Copa do Nordeste 13 de março de 2021 18h15 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 1 ASA Campeonato Alagoano 27 de fevereiro de 2021 Coruripe 0 x 3 CRB Campeonato Alagoano 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas