Onde assistir ao vivo a Fluminense x Chapecoense, pelo Brasileirão Série A 2021?

No Maracanã, Fluminense e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Chapecoense DATA Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Elmo Alves Cunha (GO)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

Auxiliar VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Fluminense ainda sonha com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores e, para isso, o Tricolor precisa de um triunfo, além de ter que torcer para uma derrota do RB Bragantino para o Internacional.

O Tricolor não poderá contar com Manoel, Yago Felipe, Wellington e Fred, todos suspensos. No entanto, David Braz volta à equipe.

Do outro lado, já rebaixada, a Chapecoense se prepara para o último jogo da temporada e quer dificultar a vida do adversário.

Geuvânio, Renê Júnior e Moises Ribeiro estão suspensos.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz e Danilo Barcelos; André, Martinelli e Nonato (Arias); Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Chapecoense: João Paulo; Ronei, Joílson, Ignácio e Busanello; Mike, Mancha, Marquinho e Rodriguinho; Henrique Almeida e Perotti..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 0 Fluminense Brasileirão 5 de dezembro de 2021 Atlético-MG 2 x 1 Fluminense Brasileirão 28 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Bangu Campeonato Carioca 26 de janeiro de 2022 A confirmar Madureira x Fluminense Campeonato Carioca 29 de janeiro de 2022 A confirmar

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 1 Sport Brasileirão 6 de dezembro de 2021 Chapecoense 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 3 de dezembro de 2021

Próximas partidas