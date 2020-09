Onde assistir ao vivo a Figueirense x Paraná, pela Série B do Brasileiro 2020?

Jogo é válido pela oitava rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a vitória para subir na tabela do Campeonato Brasileiro , e Paraná se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 19h15 (de Brasília), no Orlando Scarpelli, pela oitava rodada. A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Figueirense x Paraná DATA Sexta-feira, 4 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Orlando Scarpelli (SC) HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



ainda não venceu sob o comando de Elano(Foto: PAtrick Floriani/FFc)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Há dois jogos sem vencer, o Figueirense busca o seu primeiro triunfo sob o comando de Elano. O Alvinegro tem uma série de desfalques: Brunetti, , Geovane, Sidão e Victor Oliveira, todos lesionados.

O Paraná (2º) entrará em campo buscando a vitória para tentar retornar ao topo da tabela. O time de Allan Aal não terá a sua dupla de zaga titular para a partida, já que Fabrício está suspenso, enquanto Thales, que estava emprestado, voltou ao . A dupla colombiana Hurtado e Salazar deve comandar o setor defensivo paranista. Outra dúvida no elenco é Renan Bressan, que se recupera de dores musculares, e pode ser substituído por Michel.

Provável escalação do Figueirense: Vitor, Lucas Carvalho, Alemão, Pereira, Sanchez, Arouca, Matheus Neris, Marquinho, Diego Gonçalves, Pedro Lucas e Keké.

Provável escalação do Paraná: Alisson, Paulo Henrique, Hurtado, Salazar, Jean, Jhony Douglas, Higor Meritão, Renan Bressan (Michel), Guilherme Biteco, Marcelo e Bruno Gomes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Figueirense Série B 1 de setembro de 2020 Figueirense 0 x 0 Confiança Série B 29 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Figueirense Série B 8 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Figueirense x Série B 19 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 2 x 1 Série B 1 de setembro de 2020 1 x 0 Paraná Copa do 29 de agosto de 2020

Próximas partidas