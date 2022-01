Onde assistir ao vivo a CRB x Sport Recife, pela Copa do Nordeste?

CRB e Sport entram em campo neste sábado (22), em Maceió, a partir das 17h45 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para o NE), do Nordeste FC, na plataforma de streaming e do Tik Tok. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Sport DATA Sábado, 22 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Rei Pelé, Maceió - AL HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT (para o NE), na tv aberta, o Nordeste FC, na plataforma de streaming, e o Tik Tok irão transmitir o duelo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O CRB começa a sua trajetória na Copa do Nordeste sem ter conseguido fazer qualquer amistoso durante a pré-temporada.

ALÔ, REGATIANOS! TEM REFORÇO CHEGANDO 😍👊🏼



O atacante Marcinho, 26 anos, também está com o Galo na temporada de 2022. pic.twitter.com/mfaptqXnoz — CRB (@CRBoficial) January 18, 2022

O lateral-esquerdo Guilherme Romão, com problemas físicos, deve iniciar entre os reservas, dando oportunidade para Bryan. Já do ldo direito, Raul Prata deve fazer a sua estreia pela equipe, assim como o atacante Marcinho.

Já o Sport sofreu com o surto de covid-19 neste começo de ano e, por isso, terá problemas para escalar a sua equipe nesta primeira rodada.

Mais artigos abaixo

Após nova rodada de testes para a Covid-19 os atletas C. Eduardo, Ezequiel, F. Alemão, Chico e Gustavo e membros da comissão téc. Hector Nuñes, Hugo Caballero e Jorcey Anisio positivaram e já cumprem isolamento social. Todos se encontram assintomáticos e estão sendo monitorados. pic.twitter.com/wSHWoorP2r — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 21, 2022

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan e Bryan (Romão); Claudinei (Marthã), Jean Patrick e Diego Torres; Marcinho, Vico e Nicolas Careca..

Provável escalação do Sport: a confirmar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 2 x 1 CRB Série B 28 de novembro de 2021 Atalanta 0 x 0 Inter de Milão Serie A italiana 22 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Murici Campeonato Alagoano 26 de janeiro de 2022 20h (de Brasília) CRB x Cruzeiro Campeonato Alagoano 29 de janeiro de 2022 17h (de Brasília)

SPORT RECIFE

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 9 de dezembro de 2021 Chapecoense 0 x 1 Sport Brasileirão 6 de dezembro de 2021

Próximas partidas