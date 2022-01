Onde assistir ao vivo a Campinense x Bahia, pela Copa do Nordeste?

O Bahia enfrenta o Campinense na tarde deste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Amigão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Campinense x Bahia DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Amigão - Campina Grande, BA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Estádio do Amigão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com dois empates e uma vitória na temporada 2022, o Bahia volta a campo buscando manter a boa sequência de resultados.

Para o encontro, o atacante Clayson, que estava emprestado ao Cuiabá e retornou ao clube, não foi relacionado.

Do outro lado, o Campinense estreou na Copa do Nordeste sem gols com o Náutico.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Jonathan, Luiz Otávio, Gustavo Henrique e Patrick; Djalma Silva, Raí Nascimento e Rezende; Marcelo Ryan, Daniel e Marco Antônio.

Provável escalação do Campinense: Mauro Iguatu; Felipinho, Vinícius Santana, Cleiton e Filipe Ramon; Rafinha, Serginho Paulista e Dione; Juninho Potiguar, Matheus Régis e Olávio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 Unirb Baiano 19 de janeiro de 2022 Bahia 1 x 0 Doce Mel Baiano 26 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Bahia Baiano 2 de fevereiro de 2022 19h15 (de Brasília) Atlético (BA) x Bahia Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 17h45 (de Brasília)

CAMPINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 1 x 1 Globo Amistoso 30 de dezembro de 2021 Náutico 0 x 0 Campinense Copa do Nordeste 25 de janeiro de 2022

Próximas partidas