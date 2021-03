Onde assistir ao vivo a Boavista x Goiás, pela Copa do Brasil?

Duelo entre cariocas e goianos é válido pela primeira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Boavista recebe o Goiás na abertura da Copa do Brasil de 2021 nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Eucy Resende de Mendonça, o Eucyzão. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, para todo o Brasil menos o Estado do Rio de Janeiro. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boavista x Goiás DATA Quinta-feira, 11 de março de 2021 LOCAL Eucyzão - Saquarema, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva Ribeiro (AL)

Assistentes: Pedro Jorge dos Santos Araújo (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

ONDE VAI PASSAR?



Goiás estreia na Copa do Brasil 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV, canal do Grupo Globo, transmiste a partida na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Qual o número do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As duas equipes começaram bem os respectivos estaduais. Os cariocas tem um empate e uma vitória em duas rodadas. Já o Goiás está 100% no Goiano após dois jogos. Augusto César terá quase o time completo para o jogo e pode repetir a escalação que utilizou contra o Vila Nova, no último fim de semana. A exceção é o jogador Lucas Emmanuel, que rompeu os ligamentos no clássico. Já no Boavista, o treinador Leandrão tem a disposição todos os jogadores.

O Verdão concluiu o treino nesta terça-feira (9), no CT Edmo Pinheiro, com foco total para o próximo confronto, contra o Boavista, pela Copa do Brasil.#CopaDoBrasil#NadaPodeAbalar pic.twitter.com/259vvAuDLM — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 9, 2021

Provável escalação do Boavista: Klever; Gabriel Casemiro, Douglas, Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jucilei, Erick Flores e Ralph; Jeferson Renan e Felipe Augusto.

Provável escalação do Goiás: Marcelo Rangel; Breno, Fábio Sanches, Eron, David Duarte e Jeferson; Madison, Henrique Lordelo e Miguel Figueira; Índio e Vinícius Lopes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOAVISTA

JOGOS CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 0 Boavista Carioca 3 de março de 2021 Boavista 2 x 0 Bangu Carioca 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boavista x Macaé Carioca 15 de março de 2021 16h (de Brasília) Boavista x Nova Iguaçu Carioca 20 de março de 2021 17h (de Brasília)

GOIÁS

JOGOS CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Goianésia Goiano 3 de março de 2021 Goiás 1 x 0 Vila Nova Goiano 7 de março de 2021

Próximas partidas