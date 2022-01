Onde assistir ao vivo a Boavista x Botafogo, pelo Campeonato Carioca?

Boavista e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (25), no estádio Nilton Santos, a partir das 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na tv aberta, do Cariocão Play, na plataforma de streaming, da Botafogo TV, na internet, além dos canais dos streamers Casimiro Miguel, Ronaldo TV, Flow Sport Club e Gaules na Twitch. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boavista x Botafogo DATA Terça-feira, 25 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record, na tv aberta, o Cariocão Play, na plataforma de streaming, a Botafogo TV, na internet, além dos canais dos streamers Casimiro Miguel, Ronaldo TV, Flow Sport Club e Gaules na Twitch, irão transmitir o jogo desta terça-feira, no Rio de Janeiro.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Boavista inicia o campeonato sonhando em voltar a figurar entres os finalistas novamente.

Do outro lado, o Botafogo quer brigar de igual para igual com os fortes rivais e, além das contratações feitas para a temporada, a equipe principal "subiu" alguns jogadores que estiveram em campo na Copinha.

Provável escalação do Boavista: a confirmar.

Provável escalação do Botafogo: Gatito, Rafael, Carli, Kanu, Carlinhos, Romildo, Fabinho, Juninho, Luiz Fernando, Diego Gonçalves e Gabriel Conceição..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOAVISTA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 2 Americano Copa Rio 8 de setembro de 2021 s´~ao bento 0 x 1 Boavista Série D 4 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Boavista Carioca 29 de janeiro de 2022 21h (de Brasília) Flamengo x Boavista Carioca 2 de fevereiro de 2022 18h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 2 Guarani Série B 28 de novembro de 2021 Brasil de Pelotas 0 x 1 Botafogo Série B 21 novembro de 2021

Próximas partidas