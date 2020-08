Onde assistir ao vivo a Atlético-BA x Bahia, pela final do Campeonato Baiano?

Times se enfrentam pelo jogo de ida da final do estadual; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-BA enfrenta um time alternativo do , nesta quarta-feira (5), em Pituaçu, peloo primeiro jogo da final do . A partida terá transmissão ao vivo pela Globo na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético-BA x Bahia DATA Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 LOCAL Pituaçu (BA) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Jogo poderá ser acompanhado pela TV e também na internet (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bahia continua priorizando a , quando enfrenta o Ceará na grande decisão desta terça-feira e, por isso, mais uma vez, o técnico Roger Machado deve mandar a campo uma equipe alternativa.

Já o Atlético-BA quer aproveitar que o rival não está completamente focado no estadual para tentar surpreender.

Provável escalação do Atlético-BA: Fábio Lima, Edson, Mailson, Saulo, Alex, Lucas, Dedeco, Edilson, Tobinha, Russo e Magno Alves.

Provável escalação do Bahia: Mateus Claus, Nino Paraíba, Wanderson, Ernando, Zeca, Ronaldo, Elton, Jadson, Daniel, Marco Antônio e Saldanha .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Patrocinense 1 de agosto de 2020 Caldense 0 x 1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Atlético-BA Campeonato Baiano 12 de agosto de 2020 16h30 (de Brasília) Bahia x Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-BA

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 1 x 4 Atlético-BA Campeonato Mineiro 2 de agosto de 2020 Atlético-BA 0 x 2 Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020

Próximas partidas