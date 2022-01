Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Independente-PR, pelo Campeonato Paranaense 2022?

Pela terceira rodada do Campeonato Paranaense, Athletico-PR e Independente duelam neste sábado (29), às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, na plataforma de streaming. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Independente DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Willie Davids - Maringá, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O One Football, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, em Curitiba.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Athletico-PR mais uma vez mandará a sua equipe aspirante a campo no estadual.

O Furacão soma uma vitória e um empate, e conta com o apoio da torcida para somar mais pontos.

Do outro lado, o Independente tem um empate e uma derrota até o momento no campeonato, e precisa de um triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento..

Provável escalação do Athletico-PR: Anderson; Mateus Felipe, Luan Patrick e Lucas Fasson; Julimar, Pablo Siles, Juninho e Pedrinho; João Pedro, Rômulo e Jader.

Provável escalação do Independente: Lucas Macanhan; Léo Alaba, Guilherme Almeida, Dirceu e Rael; Caio Cesar, Marcinho, Júlio Pacato e Alisson Taddei; Gabriel Honório e Kalil..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Maringá 0 x 0 Athletico-PR Paranaense 26 de janeiro de 2022 Athletico-PR 1 x 0 Paraná Paranaense 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Athletico-PR Paranaense 3 de janeiro de 2022 21h30 (de Brasília) Londrina x Athletico-PR Paranaense 5 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

INDEPENDENTE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 0 Independente Paranaense 26 de janeiro de 2022 Independente 0 x 0 Azuriz Paranaense 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas