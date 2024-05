Onde assistir a Alianza Petrolera x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), no Estádio Armando Maestre Pavajeau; confira a transmissão e outras informações do jogo

Alianza Petrolera e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (07), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Armando Maestre Pavajeau, na Colômbia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT na TV aberta, com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. Além disso, a ESPN 4 na TV fechada e o Star+ no streaming também transmitirão o jogo (veja a programação completa).

Em busca da primeira vitória na Sul-Americana 2024, o Cruzeiro está na terceira posição do Grupo B, com três pontos conquistados. Até o momento, a Raposa empatou sem gols com o Universidad de Quito e com o Unión La Calera, além de empatar com o Alianza Petrolera por 3 a 3.

Do outro lado, o Alianza Petrolera ocupa a última posição do Grupo B, somando apenas um ponto até agora. A equipe sofreu duas derrotas contra o Unión La Calera e a LDU, além de empatar com o Cruzeiro.

Prováveis escalações

Alianza Petrolera: Graziani; Guerrero, Olaya, Franco, Saldaña (Ospina); Mercado (Bolaño), Léon, Jiménez; Mayer Gil, Martínez, Valencia.

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro (Cifuentes) e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafa Silva.

Desfalques

Alianza Petrolera

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Japa, Juan Dinenno e Vital seguem fora.

Quando é?