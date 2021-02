Onde assistir a Vila Nova x Cuiabá, pelas quartas de final da Copa Verde?

Jogo de volta acontece nesta segunda (8), às 16h (de Brasília), em Goiânia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vila Nova e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira (8), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde, torneio da CBF entre equipes das regiões Norte e Centro-Oeste. A partida, que acontece no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 16h (de Brasília), terá transmissão ao vivo da Tigrão TV, canal oficial do Vila Nova no Youtube. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vila Nova x Cuiabá DATA Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - Goiânia, GO HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Martins Diniz

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Renato Gomes Talentino

Quarto árbitro: Breno Vieira Souza

ONDE VAI PASSAR?



Vila Nova decide em casa a vaga nas semifinais da Copa Verde / Foto: Vila Nova/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo da Tigrão TV, canal oficial do Vila Nova no Youtube. Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VILA NOVA

Após perder a partida de ida por 1 a 0, o Vila Nova conta com o fator casa para reverter o resultado e seguir rumo à semifinal da Copa Verde. Para isso, o time de Goiás terá que vencer por dois gols ou mais de diferença. Qualquer vitória mínima leva a decisão para os pênaltis.

Provável escalação do Vila Nova: Fabrício; Celsinho, Nilson Júnior, Rafael Donato e Willian Formiga; Yuri, Dudu, João Pedro e Alan Mineiro; Maurinho e Henan.

CUIABÁ

Do outro lado, o Cuiabá, que garantiu acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, joga por um empate para seguir vivo na briga pelo título da Copa Verde. A tendência é que a escalação do jogo de sexta-feira (05) seja mantida.

Provável escalação do Cuiabá: João Carlos; Josiel, Anderson Conceição, Willian Barão e Alexandre Melo; Perini, Maxwell, Rafael Gava e Elvis; Felipe Marques e Elton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 3 x 1 Palmas Copa Verde 2 de fevereiro de 2021 Cuiabá 1 x 0 Vila Nova Copa Verde 5 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Jaraguá x Vila Nova Campeonato Goiano 12 de fevereiro de 2021 15h30 (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 4 x 1 Cuiabá Série B 29 de janeiro de 2021 Cuiabá 1 x 0 Vila Nova Copa Verde 5 de fevereiro de 2021

Próximas partidas