Onde assistir a Ted Lasso e como assistir à série

Ted Lasso é uma comédia dramática esportiva vencedora do Emmy, estrelada por Jason Sudeikis, Hannah Waddingham e Brett Goldstein. A série acompanha as aventuras do técnico Lasso enquanto ele tenta conduzir com sucesso o destino do time fictício da Premier League, o AFC Richmond, apesar de sua falta de experiência no futebol.

Desde que estreou em 2020, Ted Lasso recebeu muitos elogios, com as duas primeiras temporadas conquistando uma série de prêmios, enquanto Lasso e o AFC Richmond conquistaram um público fiel — fãs foram vistos vestindo os uniformes do time e eles até apareceram no FIFA 23!

Aqui, o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre a série, incluindo como assistir, episódios, elenco e muito mais.

Ted Lasso retorna para a 4ª temporada

No final de abril, a Apple TV anunciou a data de estreia da quarta temporada da série de sucesso. O primeiro episódio será lançado globalmente em 5 de agosto de 2026, com episódios subsequentes todas as quartas-feiras até o final da temporada, em 7 de outubro.

De acordo com a Apple TV, nesta temporada Ted Lasso “enfrentará seu maior desafio até agora: treinar um time de futebol feminino da segunda divisão. Ao longo da temporada, Ted e o time aprendem a agir antes de pensar, arriscando-se de maneiras que nunca imaginaram”.

Novas adições ao elenco, como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely, se juntarão aos heróis que retornam à série, incluindo a vencedora do Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, o vencedor do Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. Além de estrelar a série, Sudeikis é o produtor executivo do programa.

Onde assistir a Ted Lasso

É possível assistir a Ted Lasso na Apple TV. Os espectadores precisarão assinar o serviço por US$ 12,99 por mês (9,99 libras por mês no Reino Unido) após um período de teste gratuito de sete dias.

A Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV, que já vem instalado em dispositivos como MacBooks, iPhones e iPads. A Apple TV pode ser assistida na maioria das smart TVs, consoles de videogame, dispositivos de streaming e computadores. Ela pode ser acessada por meio de um navegador da internet em tv.apple.com.

Ted Lasso está na Netflix ou no Amazon Prime?

Ted Lasso não está disponível para assistir na Netflix ou no Amazon Prime no momento e, por enquanto, é transmitido exclusivamente na Apple TV.

Trailer da primeira temporada de Ted Lasso

Trailer da segunda temporada de Ted Lasso

Trailer da terceira temporada de Ted Lasso

Leia tudo sobre a terceira temporada de Ted Lasso aqui.

Lista de episódios de Ted Lasso

Os novos episódios de Ted Lasso costumam ser lançados semanalmente, mas, ocasionalmente, vários episódios são disponibilizados de uma só vez, como aconteceu com os três primeiros episódios da primeira temporada.

O primeiro episódio da série — “Pilot” — foi ao ar em 14 de agosto de 2020. A primeira temporada teve um total de 10 episódios, enquanto a segunda e a terceira temporadas tiveram 12 cada. Você pode ver a lista completa de episódios abaixo.

Temporada Nº do episódio Episódio Data de exibição 1 1 Piloto 14 de agosto de 2020 1 2 Biscoitos 14 de agosto de 2020 1 3 Trent Crimm: The Independent 14 de agosto de 2020 1 4 Pelas Crianças 21 de agosto de 2020 1 5 Marcas de bronzeado 28 de agosto de 2020 1 6 Dois ases 4 de setembro de 2020 1 7 Tornar Rebecca Grande Novamente 11 de setembro de 2020 1 8 Os Diamond Dogs 18 de setembro de 2020 1 9 All Apologies 25 de setembro de 2020 1 10 A esperança que te mata 2 de outubro de 2020 2 11 Adeus, Earl 23 de julho de 2021 2 12 Lavanda 30 de julho de 2021 2 13 Faça a coisa mais certa 6 de agosto de 2021 2 14 Carol of the Bells 13 de agosto de 2021 2 15 Arco-íris 20 de agosto de 2021 2 16 O Sinal 27 de agosto de 2021 2 17 Headspace 3 de setembro de 2021 2 18 Manchester City 10 de setembro de 2021 2 19 Beard After Hours 17 de setembro de 2021 2 20 Sem casamentos e um funeral 24 de setembro de 2021 2 21 Trem da meia-noite para Royston 1º de outubro de 2021 2 22 Invertendo a pirâmide do sucesso 8 de outubro de 2021 3 23 Cheira a Ted Spirit 15 de março de 2023 3 24 (Não quero ir para) Chelsea 22 de março de 2023 3 25 4-5-1 29 de março de 2023 3 26 Grande Semana 5 de abril de 2023 3 27 Sinais 12 de abril de 2023 3 28 Girassóis 19 de abril de 2023 3 29 Os laços que nos unem 26 de abril de 2023 3 30 Nunca Teremos Paris 3 de maio de 2023 3 31 O Vestiário das Loucas 10 de maio de 2023 3 32 Pausa para jogos internacionais 17 de maio de 2023 3 33 Cidade das Mães 24 de maio de 2023 3 34 Adeus 31 de maio de 2023

Guia dos episódios de Ted Lasso das temporadas 1, 2 e 3

Tudo o que você precisa saber sobre a quarta temporada de Ted Lasso

Quem faz parte do elenco de Ted Lasso?

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Jason Sudeikis interpreta o protagonista homônimo Ted Lasso, com Hannah Waddingham no papel da proprietária do AFC Richmond, Rebecca Welton. Brett Goldstein interpreta o capitão do time, Roy Kent (que é parcialmente inspirado no ex-capitão do Manchester United, Roy Keane). O personagem Zava, que é assustadoramente parecido com Zlatan Ibrahimovic na aparência e no jeito, é interpretado por Maximilian Osinski.

Aqui está a lista dos principais membros do elenco de Ted Lasso.

Ator Personagem Jason Sudeikis Ted Lasso Hannah Waddingham Rebecca Welton Jeremy Swift Leslie Higgins Phil Dunster Jamie Tartt Brett Goldstein Roy Kent Juno Temple Keeley Jones Nick Mohammed Nate Shelley Brendan Hunt Treinador Beard Toheeb Jimoh Sam Obisanya Cristo Fernandez Dani Rojas Anthony Head Rupert Mannion Kola Bokinni Isaac McAdoo James Lance Trent Crimm Sarah Niles Dra. Sharon Fieldstone Maximilian Osinski Zava

Onde ficam os locais de filmagem de Ted Lasso?

Ted Lasso

A série “Ted Lasso” foi filmada em locações no Reino Unido, e os produtores da série fizeram questão de refletir com autenticidade o contexto inglês, utilizando estádios de futebol reais e cenas de rua.

Entre os estádios que aparecem na série estão Wembley, Selhurst Park (que serve de sede do AFC Richmond) e Craven Cottage (que substitui o Goodison Park). O SkyEx Community Stadium, casa do time não-profissional Hayes & Yeading, também foi usado para filmar algumas cenas.

Guia do GOAL sobre os locais de filmagem de Ted Lasso

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