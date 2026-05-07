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Ted Lasso Jason Sudeikis Hannah WaddinghamApple TV+/GOAL composite
Watch Ted Lasso on Apple TV
Ryan Kelly

Traduzido por

Onde assistir a Ted Lasso e como assistir à série

Premier League
Crystal Palace

Tudo o que você precisa saber sobre a comédia dramática esportiva Ted Lasso, além de onde assistir

Ted Lasso é uma comédia dramática esportiva vencedora do Emmy, estrelada por Jason Sudeikis, Hannah Waddingham e Brett Goldstein. A série acompanha as aventuras do técnico Lasso enquanto ele tenta conduzir com sucesso o destino do time fictício da Premier League, o AFC Richmond, apesar de sua falta de experiência no futebol.

Desde que estreou em 2020, Ted Lasso recebeu muitos elogios, com as duas primeiras temporadas conquistando uma série de prêmios, enquanto Lasso e o AFC Richmond conquistaram um público fiel — fãs foram vistos vestindo os uniformes do time e eles até apareceram no FIFA 23!

Aqui, o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre a série, incluindo como assistir, episódios, elenco e muito mais.

Ted Lasso retorna para a 4ª temporada

No final de abril, a Apple TV anunciou a data de estreia da quarta temporada da série de sucesso. O primeiro episódio será lançado globalmente em 5 de agosto de 2026, com episódios subsequentes todas as quartas-feiras até o final da temporada, em 7 de outubro.

De acordo com a Apple TV, nesta temporada Ted Lasso “enfrentará seu maior desafio até agora: treinar um time de futebol feminino da segunda divisão. Ao longo da temporada, Ted e o time aprendem a agir antes de pensar, arriscando-se de maneiras que nunca imaginaram”.

Novas adições ao elenco, como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely, se juntarão aos heróis que retornam à série, incluindo a vencedora do Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, o vencedor do Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. Além de estrelar a série, Sudeikis é o produtor executivo do programa.

Onde assistir a Ted Lasso

É possível assistir a Ted Lasso na Apple TV. Os espectadores precisarão assinar o serviço por US$ 12,99 por mês (9,99 libras por mês no Reino Unido) após um período de teste gratuito de sete dias.

Assista a Ted Lasso na Apple TVStream agora

A Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV, que já vem instalado em dispositivos como MacBooks, iPhones e iPads. A Apple TV pode ser assistida na maioria das smart TVs, consoles de videogame, dispositivos de streaming e computadores. Ela pode ser acessada por meio de um navegador da internet em tv.apple.com.

Ted Lasso está na Netflix ou no Amazon Prime?

Ted Lasso não está disponível para assistir na Netflix ou no Amazon Prime no momento e, por enquanto, é transmitido exclusivamente na Apple TV.

Trailer da primeira temporada de Ted Lasso

Trailer da segunda temporada de Ted Lasso

Trailer da terceira temporada de Ted Lasso

Leia tudo sobre a terceira temporada de Ted Lasso aqui.

Lista de episódios de Ted Lasso

Os novos episódios de Ted Lasso costumam ser lançados semanalmente, mas, ocasionalmente, vários episódios são disponibilizados de uma só vez, como aconteceu com os três primeiros episódios da primeira temporada.

O primeiro episódio da série — “Pilot” — foi ao ar em 14 de agosto de 2020. A primeira temporada teve um total de 10 episódios, enquanto a segunda e a terceira temporadas tiveram 12 cada. Você pode ver a lista completa de episódios abaixo.

TemporadaNº do episódioEpisódioData de exibição
11Piloto14 de agosto de 2020
12Biscoitos14 de agosto de 2020
13Trent Crimm: The Independent14 de agosto de 2020
14Pelas Crianças21 de agosto de 2020
15Marcas de bronzeado28 de agosto de 2020
16Dois ases4 de setembro de 2020
17Tornar Rebecca Grande Novamente11 de setembro de 2020
18Os Diamond Dogs18 de setembro de 2020
19All Apologies25 de setembro de 2020
110A esperança que te mata2 de outubro de 2020
211Adeus, Earl23 de julho de 2021
212Lavanda30 de julho de 2021
213Faça a coisa mais certa6 de agosto de 2021
214Carol of the Bells13 de agosto de 2021
215Arco-íris20 de agosto de 2021
216O Sinal27 de agosto de 2021
217Headspace3 de setembro de 2021
218Manchester City10 de setembro de 2021
219Beard After Hours17 de setembro de 2021
220Sem casamentos e um funeral24 de setembro de 2021
221Trem da meia-noite para Royston1º de outubro de 2021
222Invertendo a pirâmide do sucesso8 de outubro de 2021
323Cheira a Ted Spirit15 de março de 2023
324(Não quero ir para) Chelsea22 de março de 2023
3254-5-129 de março de 2023
326Grande Semana5 de abril de 2023
327Sinais12 de abril de 2023
328Girassóis19 de abril de 2023
329Os laços que nos unem26 de abril de 2023
330Nunca Teremos Paris3 de maio de 2023
331O Vestiário das Loucas10 de maio de 2023
332Pausa para jogos internacionais17 de maio de 2023
333Cidade das Mães24 de maio de 2023
334Adeus31 de maio de 2023
  • Guia dos episódios de Ted Lasso das temporadas 1, 2 e 3
  • Tudo o que você precisa saber sobre a quarta temporada de Ted Lasso

Quem faz parte do elenco de Ted Lasso?

Hannah Waddingham Jason Sudeikis Brett Goldstein Ted Lasso Season 3Getty

Jason Sudeikis interpreta o protagonista homônimo Ted Lasso, com Hannah Waddingham no papel da proprietária do AFC Richmond, Rebecca Welton. Brett Goldstein interpreta o capitão do time, Roy Kent (que é parcialmente inspirado no ex-capitão do Manchester United, Roy Keane). O personagem Zava, que é assustadoramente parecido com Zlatan Ibrahimovic na aparência e no jeito, é interpretado por Maximilian Osinski.

Aqui está a lista dos principais membros do elenco de Ted Lasso.

AtorPersonagem
Jason SudeikisTed Lasso
Hannah WaddinghamRebecca Welton
Jeremy SwiftLeslie Higgins
Phil DunsterJamie Tartt
Brett GoldsteinRoy Kent
Juno TempleKeeley Jones
Nick MohammedNate Shelley
Brendan HuntTreinador Beard
Toheeb JimohSam Obisanya
Cristo FernandezDani Rojas
Anthony HeadRupert Mannion
Kola BokinniIsaac McAdoo
James LanceTrent Crimm
Sarah NilesDra. Sharon Fieldstone
Maximilian OsinskiZava

Onde ficam os locais de filmagem de Ted Lasso?

Ted Lasso Selhurst Park RichmondTed Lasso

A série “Ted Lasso” foi filmada em locações no Reino Unido, e os produtores da série fizeram questão de refletir com autenticidade o contexto inglês, utilizando estádios de futebol reais e cenas de rua.

Entre os estádios que aparecem na série estão Wembley, Selhurst Park (que serve de sede do AFC Richmond) e Craven Cottage (que substitui o Goodison Park). O SkyEx Community Stadium, casa do time não-profissional Hayes & Yeading, também foi usado para filmar algumas cenas.

  • Guia do GOAL sobre os locais de filmagem de Ted Lasso

Leia mais sobre Ted Lasso no GOAL

  • Qual é a música tema de Ted Lasso?
  • Visitando os locais de filmagem de Ted Lasso
  • Roy Kent é baseado em Roy Keane?
  • As melhores citações de Ted Lasso
  • O AFC Richmond é um time de verdade?

Assista a Ted Lasso na Apple TVStream agora