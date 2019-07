Onde assistir a São Paulo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Choque-Rei marca a décima rodada da competição nacional neste sábado (13)

Em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e entram em campo neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no Morumbi. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Sábado, 13 de julho LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Com mais de 17 mil ingressos vendidos, a torcida poderá ver Pablo novamente em campo após três meses. Recuperado de uma cirurgia para retirar um cisto na coluna lombar, o jogador vai estrear com a camisa 9, número herdado de Diego Souza, negociado com o .

Escalação do São Paulo:

PALMEIRAS

Após vencer o Internacional pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do , o se prepara para Choque-Rei, com possíveis cinco ou seis mudanças na equipe.

A equipe de Felipão lidera o torneio com 25 pontos, cinco de vantagem para o , segundo colocado.

Escalação do Palmeiras: